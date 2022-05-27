Omurgada gelişen kırık nedeniyle yürüyemiyordu, fizik tedavi ile yeniden yürümeye başladı

Yüksekten düşme nedeniyle omurgada gelişen kırık sonucu yürüme yetisini kaybeden 45 yaşındaki hasta, Elazığ’da fizik tedaviyle sağlığına kavuşarak tekrar yürümeye başladı.

Yüksekten düşme nedeniyle omurgada gelişen kırık sonucu yürüme yetisini kaybeden 45 yaşındaki hasta Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon programıyla sağlığına kavuştu. Hastanın hastaneye başvurduğu zaman yürüyemediğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği sorumlusu Uzm. Dr. Ali Gürbüz, dört aylık bir tedavi sürecinin ardından hastanın destek alarak yürüyebildiğini kaydetti. Hastaya fizik tedavi ve rehabilitasyon programını uygulandığını belirten Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği sorumlusu Uzm. Dr. Ali Gürbüz, "Hastamız bize yüksekten düşme sonucunda gelişen ve tebra kırığı ve her iki alt extremitede ileri derecede kas güçsüzlüğü ile başvurdu. Hastamız bize müracaat ettiğinde yürüyemiyordu. Hastamıza robotik tedaviyi de içeren aktif bir nörolojik iyileştirme programı uygulandı. Dört aylık bir tedavi sürecinden sonra hastamız artık destekle yürüyebilmekte ve sosyal yaşamına devam edebilmektedir. Omurga rehabilitasyonunda hastaların ev içerisinde hareket edebilmesi hedeflenirken, hastamız günlük işlerini tek başına rahatlıkla yapabileceği seviyeye gelmiştir. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniği ilimize ve bölgeye fiziki ve teknolojik donanımıyla yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir" dedi.