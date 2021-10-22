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OMÜ’de “Sağlık Gönüllüleri” ekibi kuruldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde “Sağlık Gönüllüleri” ekibi oluşturuldu.

Sağlık 22.10.2021, 10:53
OMÜ’de “Sağlık Gönüllüleri” ekibi kuruldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde “Sağlık Gönüllüleri” ekibi oluşturuldu.

Tıp Fakültesi Hastanesi, sağlık hizmeti hizmetinin yanı sıra kurumsal olarak, toplumsal duyarlılığı ve dayanışmayı göstermek, topluma yarar sağlamak amacıyla gerçekleştireceği sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü görev almak üzere bir ekip oluşturuldu.

Konuyla ilgili amaç ve hedeflerini anlatan Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, “Toplumdaki diğer organizasyonlar gibi sağlık sektörü ve kurumları da sağlık hizmetleri sunumunun yanı sıra sosyal faaliyetlerde bulunmalı ve toplumsal sorumluluk almalıdır. Önceliğimiz her zaman ‘İnsan ve Yaşam’ diyerek çıktığımız bu yolda her yıl sunduğumuz hizmetin ve niteliğin kalitesini artırmalıyız. Hizmet verdiğimiz hastalarımıza ve toplumumuza yalnızca sağlık hizmeti sunmakla kalmayıp, güler yüzü ve yardımseverliği bir ilke haline getirmeliyiz. Sağlık çalışanlarımızla toplumun ihtiyacı olan konularda sosyal sorumluluk projeleriyle de var olmak istiyoruz” dedi.

Özkan ayrıca gönüllü çalışma arkadaşlarına da başarılar dileyerek teşekkür etti.

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