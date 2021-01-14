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OMÜ Tıp’ta sağlık çalışanları için aşılama başladı
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı.
Sağlık 14.01.2021, 17:01
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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı.
Tüm Türkiye genelinde korona virüs salgınına yönelik başlatılan aşılama programını uygulamak üzere OMÜ Tıp Fakültesi Erişkin Hastanesi 6. katta 25 odalı “Aşı Ünitesi” oluşturuldu. Aşı Ünitesi’nde; aşı uygulama programı ilk olarak OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, Başhekim Prof. Dr. Türker Yardan ve MHRS aracılığı ile randevularını alan çalışanlar ile başladı.Hastanede sağlık çalışanlarına yönelik aşı uygulamaları devam ediyor.
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