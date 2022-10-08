OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hafta sonu ameliyatları başladı

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde cumartesi günleri de acil olmayan ameliyatlar yapılıyor.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yönetimi tarafından alınan kararla sadece acil cerrahiler için hizmet veren ameliyathanelerde Cumartesi günleri elektif (acil olmayan) ameliyatlar yapılmaya başlandı.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal konu hakkında yaptığı açıklamada, “OMÜ’de tarihi karar: İlk etapta 5 ameliyathane 1 Ekim itibariyle Cumartesi günleri hizmete açıldı. Ardından mesai saatleri dışında randevulu teşhis ve tedavi hizmetleri verilmeye başlanacaktır. Fedakarlıkları nedeniyle, katkı veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan ve Ameliyathaneden Sorumlu Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, uygulamanın başladığı gün hastaneyi ziyaret ederek, tüm ekibe emekleri için teşekkür etti.