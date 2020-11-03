’OMÜ Nöroimmünoloji Laboratuvarı’ ülke sınırlarını aştı
LABORATUVARDA YAPTIKLARI ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ VEREN OMÜ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI PROF. DR. MURAT TERZİ," SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ NÖROİMMÜNOLOJİ LABORATUVARI 2017 YILINDA KURULDU VE TÜM TÜRKİYE’YE HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYOR. NÖROİMMÜNOLOJİ LABORATUVARINDA TANIDA ŞÜPHE EDİLEN HASTALIKLARLA İLGİLİ TETKİKLER YAPIYORUZ. ÖZELLİKLE KAN ÖRNEKLERİ, BEL SUYU DEDİĞİMİZ BEYİN OMURİLİK SIVI ÖRNEKLERİ BİZE GELİYOR. TÜRKİYE’NİN HEMEN HEMEN TÜM ŞEHİRLERİNDEN, ÜNİVERSİTE, EĞİTİM ARAŞTIRMA VE DİĞER HASTANELERDEN BU ÖRNEKLERİ BİZE GÖNDERİYORLAR. YAKLAŞIK 3 İLE 10 GÜN İÇERİSİNDE HASTALARIMIZIN SONUÇLARINI İLGİLİ DOKTORLARA GÖNDERİYORUZ. BU HİZMETİ VERİRKEN HER GEÇEN GÜN KENDİMİZİ DAHA ÇOK GELİŞTİRİYORUZ. ÖZELLİKLE NÖROGENETİK, NÖROPATOLOJİ GİBİ ALANLARDA BAZI ARAŞTIRMALARI YAPMAYI HEDEFLİYORUZ. LABORATUVARIMIZ ÜNİVERSİTE LABORATUVARLARI İÇERİSİNDE EN GENİŞ VE EN ÇOK TETKİK YAPILAN BİR NÖROİMMÜNOLOJİ LABORATUVARIDIR. ŞUANDA ÇALIŞMALARIMIZI İRAN, BOSNA, GÜRCİSTAN, KAZAKİSTAN GİBİ BAZI ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK DAHA DA GELİŞTİRİYORUZ. AMACIMIZ HASTALARIMIZI EN ERKEN ŞEKİLDE TANI KOYMAKTIR. SADECE BU DEĞİL. ARAŞTIRMA YAPMAKTA İSTİYORUZ. ŞUAN DA SİNİR BİLİMİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS, DOKTORA ÖĞRENCİLERİMİZ DE BU LABORATUVARDA GÖREV ALIYORLAR. YURTDIŞINDAN BAZI ARAŞTIRMACILAR DA BİR SÜRE BİZİMLE ÇALIŞARAK KENDİ DENEYİMLERİNİ ARTIRMA FIRSATI BULUYORLAR" DEDİ. (FAU
Sinir sistemi hastalıklarının tespitinde Türkiye’nin sayılı laboratuvarlarından biri olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Nöroimmünoloji Laboratuvarı Türkiye ve yurt dışından birçok hastaya umut oluyor. Kan ve omurilik sıvı örneklerinin geldiği bu merkezde hastaların şifa bulması için tanılar hızlıca koyuluyor.
2017 yılında kurulan Samsun OMÜ Nöroimmünoloji Laboratuvarı’nda sinir sistemi ile ilgili; beyin ve omurilik tutulumu, multipl skleroz (MS), ADEM, beyin iltihabı ile seyreden hastalıklar ve bazı bağışıklık sistemi hücrelerinin sinirleri etkilediği hastalıklarda tanı şüphesini ortadan kaldırmak için tetkikler yapılıyor. Alanında uzman doktorların görev aldığı bu laboratuvara Türkiye’nin tüm şehirlerinin yanı sıra ülke dışından da örnekler geliyor. Yabancı doktorların kendi deneyimlerini artırmak için geldiği bu laboratuvarda 1 ay içerisinde yaklaşık 200 örnek sonuçlandırılıyor. Alınan örnekler daha sonra eksi 20 ile eksi 80 derecede veri bankasında muhafaza edilerek çalışmalarda kullanılıyor.
Laboratuvarda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, "Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Nöroimmünoloji Laboratuvarı 2017 yılında kuruldu ve tüm Türkiye’ye hizmet etmeye devam ediyor. Nöroimmünoloji Laboratuvarında tanıda şüphe edilen hastalıklarla ilgili tetkikler yapıyoruz. Özellikle kan örnekleri, bel suyu dediğimiz beyin omurilik sıvı örnekleri bize geliyor. Türkiye’nin hemen hemen tüm şehirlerinden, üniversite, eğitim araştırma ve diğer hastanelerden bu örnekleri bize gönderiyorlar. Yaklaşık 3 ile 10 gün içerisinde hastalarımızın sonuçlarını ilgili doktorlara gönderiyoruz. Bu hizmeti verirken her geçen gün kendimizi daha çok geliştiriyoruz. Özellikle nörogenetik, nöropatoloji gibi alanlarda bazı araştırmaları yapmayı hedefliyoruz. Laboratuvarımız üniversite laboratuvarları içerisinde en geniş ve en çok tetkik yapılan bir nöroimmünoloji laboratuvarıdır. Şu anda çalışmalarımızı İran, Bosna, Gürcistan, Kazakistan gibi bazı ülkelerle işbirliği yaparak daha da geliştiriyoruz. Amacımız hastalarımızı en erken şekilde tanı koymaktır. Sadece bu değil. Araştırma yapmakta istiyoruz. Şu anda sinir bilimi alanında yüksek lisans, doktora öğrencilerimiz de bu laboratuvarda görev alıyorlar. Yurt dışından bazı araştırmacılar da bir süre bizimle çalışarak kendi deneyimlerini artırma fırsatı buluyorlar" dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
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|6. Chelsea
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|7. Aston Villa
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|12
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|11
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|11
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|6
|10
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|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
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|8
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|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3