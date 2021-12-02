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"Omicron varyantına yakalanan kişilerin büyük çoğunluğu aşı yaptırmayan kişiler"

Dünya, hayatımıza giren ve her geçen gün daha çok kişide teşhis edilmeye başlanan yeni varyant Omicron’un endişesini yaşarken, yeni varyantla ilgili yapılan çalışmalar da hız kazandı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, “Öne çıkan açıklamalardan biri Omicron’un diğer varyantlara kıyasla Covid-19 geçiren hastaları daha kolay enfekte edebileceği yönünde. Bildirilen Omicron varyantı vakalarının büyük bir kısmı aşı yaptırmayan, tek doz aşı olan ya da iki doz aşısının üzerinden çok zaman geçmiş kişiler” dedi.

Sağlık 02.12.2021, 10:19
"Omicron varyantına yakalanan kişilerin büyük çoğunluğu aşı yaptırmayan kişiler"

Dünya, hayatımıza giren ve her geçen gün daha çok kişide teşhis edilmeye başlanan yeni varyant Omicron’un endişesini yaşarken, yeni varyantla ilgili yapılan çalışmalar da hız kazandı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, “Öne çıkan açıklamalardan biri Omicron’un diğer varyantlara kıyasla Covid-19 geçiren hastaları daha kolay enfekte edebileceği yönünde. Bildirilen Omicron varyantı vakalarının büyük bir kısmı aşı yaptırmayan, tek doz aşı olan ya da iki doz aşısının üzerinden çok zaman geçmiş kişiler” dedi.

Geçmiş dönemde Covid-19 geçiren hastaların Omicron ile daha kolay enfekte olabileceği bilgisini değerlendiren Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, "Şu an çok yeni bir varyant ile karşı karşıyayız. 24 Kasım tarihinde Güney Afrika’dan bildirilen ve başlangıçta B.1.1.529 sonrasında ise DSÖ tarafından Omicron olarak adlandırılan varyant ile ilgili çalışmalar henüz çok kısıtlı" dedi.

"Dolayısıyla kesin bilgiler vermek için erken, yine de DSÖ tarafından yapılan güncellemeler oldukça değerli" diyen Işık, "Öne çıkan açıklamalardan biri Omicron’un diğer varyantlara kıyasla Covid-19 geçiren hastaları daha kolay enfekte edebileceği yönünde. Şimdiye kadar elde edilen veriler genç bireyler arasında enfeksiyonun yaygın olduğunu ve orta şiddette geçtiğini gösteriyor. Omicron varyantının ciddiyet düzeyi ile ilgili net bir sonuca varmak için haftalarla ifade edilen sürenin geçmesinin gerekli olabileceği vurgulanıyor. Bu kapsamda varyantın mevcut tedavilere ve aşılara olan yansıması için daha çok klinik çalışmaya ihtiyaç duyuluyor” diye konuştu.

DSÖ’nün yaptığı son açıklamaların genel olarak verilerin kısıtlılığına işaret ettiğini belirten Uzman Dr. Merda Erdemir Işık, “DSÖ yayımladığı Omicron güncellemesinde varyantın bulaşıcılığını, yol açabileceği hastalıkların şiddetini ve aşıların etkinliğini ele alıyor. Omicron varyantının şu an için Delta varyantı dahil olmak üzere diğer varyantlara oranla daha hızlı bulaştığını gösteren kesin bir kanıt gösterilemiyor. Aynı şekilde Omicron nedeniyle hastalığın daha ağır geçip geçmeyeceği yönünde de kesin bilgilere sahip değiliz. Ön veriler, Güney Afrika’da hastaneye yatış oranlarının arttığını gösteriyor, yine de bu durum varyantın Covid-19’un ağır geçirilmesine neden olup olmadığını tam olarak açıklamıyor. DSÖ tarafından gerçekleştirilen açıklamada hastane yatış oranlarının artmasının ardındaki nedenin hastalığa yakalanan kişi sayısının fazlalığı olabileceği vurgulanıyor" şeklinde konuştu.

Büyük bir kısmı aşı yaptırmayanlar

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, Omicron varyantı ile Covid-19 hastalığına karşı yeniden alevlenen bir farkındalığın mevcut olduğunu belirterek, “Panik yapmamıza gerek yok; ama tüm tedbirlerimizi, eksiksiz şekilde almaya devam etmeliyiz. Virüs bulaşı ile ilgili aşina olduğumuz genel tedbirler kritik derecede önemli olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da önerildiği şekilde sosyal mesafemize dikkat etmeliyiz; maske, mesafe ve hijyen kurallarında hiçbir değişiklik yok. Bildirilen Omicron varyantı vakalarının büyük bir kısmı aşı yaptırmayan, tek doz aşı olan ya da iki doz aşısının üzerinden çok zaman geçmiş kişiler. Bu nedenle aşılarımızı olmalıyız, hatırlatıcı doz önerildiyse 3. doz aşımızı da olmamız gerekiyor. Tüm bunlara ek olarak kalabalık ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak kalmalıyız. Doğal havalandırma imkanı olan mekânları mutlaka havalandırmalıyız. Ancak bu şekilde pandemi ile mücadelemizde elimizi güçlendirebiliriz” dedi.

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