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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in bulunduğu Windsor Kalesi’ne izinsiz giren silahlı şahıs tutuklandı
Omicron varyantı Türkiye'de hızla yayılıyor
Sağlık Bakanı Koca: "Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10’dan fazlası Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir."
Sağlık 25.12.2021, 18:54 25.12.2021, 19:45
Sağlık Bakanı Koca: "Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10’dan fazlası Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir."