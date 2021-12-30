Omicron varyantı'nın hızla yayılması nedeniyle birçok üniversite 'online' eğitime geri döndü

Omicron varyantının ardından vaka sayılarının 36 bini geçmesiyle, birçok üniversite uzaktan eğitime geri döndü.

Türkiye gazetesinden Mahmut Özay'ın aktardığına göre, Yükseköğretim Kurulu'nun “Salgının seyrine göre program bazında inisiyatif üniversitelerde” açıklamasının ardından 'online'a dönen üniversiteler şöyle oldu:

İstanbul Teknik Üniversitesi yüz yüze yürütülen derslerin tamamında hibrit modeline geçti.

Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022’ye kadar tıp ve hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer bütün derslerin online yapılmasını kararlaştırdı.

Boğaziçi Üniversitesi 4 Ocak 2022’ye kadar derslerin çevrim içi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin ileri tarihe erteleneceğini açıkladı.

Işık ve Acıbadem Üniversitesi ise uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.

Maltepe Üniversitesi öğrencileri de finallerin online yapılması için bir imza kampanyası başlatmıştı.

MEB'den ise konuyla ilgili bir açıklama geldi. Dün toplanan Bilim Kurulunda okulların durumunun da görüşüldüğü belirtilirken, gözler bugünkü kabine toplantısına çevrildi.