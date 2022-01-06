Omicron Varyantı Hızla Yayılıyor! Aşısız Gebeler Risk Altında

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, insan sağlığını tehlike altına alırken ülkemizde de görülen Omicron varyantı hızla yayılıyor. Imperial College London'daki Omicron varyantıyla ilgili yürütülen başka bir araştırma, hastalığa yeniden yakalanma riskinin Omicron varyantında Delta'dan 5,4 kat daha fazla olduğunu söylüyor. Bu yüzden özellikle anne adayların risk altında olduğunu belirten Prof. Dr. Yücel Karaman, ‘’Anne adayları aşı olmak istemiyor. Ancak aşı sayesinde oluşan antikor, bebeği de koruma altına alıyor. Dolayısıyla hamileliğinde aşı olan anne adaylarının bebekleri de antikorlu olarak dünyaya geliyor’’ dedi.

‘’Aşılanma Oranının Yükselmesi Gerekiyor’’

Araştırmalara göre Birleşik Krallık'ta hamile annelerin yaklaşık yüzde 75’i, ABD’de ise yaklaşık yüzde 65’i aşılanmamış durumda olması hem anneyi hem de bebeği tehlike altına alıyor. Özellikle hızla yayılan Omicron varyantına karşı enfeksiyon kapma ve hastalığın şiddetli seyretmesine maruz kalma riski en yüksek olan gruplar arasında anne adayları yer alıyor. Bu kapsamda aşıların ağır hastalık ve can kayıplarının azalmasında önemli rol oynadığını belirten Prof. Dr. Yücel Karaman ‘’Yeni varyant hızla yayılırken aşı için kimse beklememeli. Çünkü bu varyanttaki belirtiler neredeyse grip ya da soğuk algınlığı şikayetleri ile kendini gösteriyor. Aşılanmamış gebeler, koronavirüse yakalanırsa yoğun bakıma giriş ve ölüm oranları da yüksek oranda artar. Bu yüzden risk grubunda olan kişiler, 3. Doz aşılarını hatta 4. Doz aşılarını da hemen yaptırmaları gerekiyor’’ diye belirtti.