Omicron'u araştıran bilim insanlarından umut veren açıklama

Güney Afrika, İskoçya ve İngiltere'de yapılan üç ayrı araştırmada, Covid-19'un Omicron varyantının, Delta varyantına oranla hastaneye yatışları azalttığı tespit edildi.

Konuya ilişkin yorum yapan, ABD’nin Atlanta eyaletinde yer alan Emory Üniversitesi'nden Natalie Dean, "Omicron’ın her yerde olduğu ve çok daha bulaşıcı olduğu göz önüne alındığında, hastalığın şiddetinin azalacağını düşünüyoruz” dedi.

Omicron varyantının Kasım ayında Güney Afrika'da keşfedilmesinden bu yana, bilim insanları, diğer varyantlara kıyasla daha ciddi hastalığa neden olup olmadığını öğrenmek için mücadele ediyor.

Ancak, Omicron'un her üç ülkede de hastaneye yatış riskini düşürmesinin büyük ölçüde bu popülasyonlardaki bağışıklığa bağlı olduğu görülüyor. Enfekte olanların çoğu, ya önceki enfeksiyonlar ya da aşılar nedeniyle ciddi hastalıklara karşı zaten korumaya sahipti.

HASTANELERDEKİ YÜKLERİ ARTIRABİLİR

Diğer taraftan, yeni çalışmaların bulguları cesaret verici olsa da uzmanlar, birçok ülkedeki Omicron vakalarının artışının hastaneyi doldurabileceği konusunda uyardı. Çünkü varyant corona virüsün önceki versiyonlarından çok daha kolay yayılıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan, Los Angeles California Üniversitesi'nden biyoistatistik uzmanı Christina Ramirez, "Alarm yaratmak istemiyorum ama Covid-19’a kaşı gardınızı düşürebileceğinizi düşünmüyorum" dedi. Dr. Ramirez, Omicron varyantının baskın olduğu ülkede, Amerikalıların sosyal mesafe ve hijyen gibi önlemlere devam etmeleri gerektiğini bildirdi.

Bununla birlikte, Omicron ortalama olarak daha hafif hastalığa neden olabilirken, aynı zamanda şimdiye kadarki tüm varyantlardan daha hızlı yayılıyor. Şu anda Omicron ABD, Avrupa ve dünyanın diğer birçok bölgesindeki baskın varyant olarak dikkat çekiyor.

GÜNEY AFRİKA ÇALIŞMASI

Güney Afrika'da yapılan araştırma, dünyadaki Omicron dalgalarının uzun sürmeyebileceğini öne sürdü. Omicron rekor sayıda günlük yeni vakayı körükledi, ancak ülkedeki yetkililer Çarşamba günü enfeksiyon dalgasının zirveye ulaşmış olabileceğini bildirdi.

YÜZDE 70 DAHA DÜŞÜK HASTANEYE YATIŞ ORANI

Güney Afrika çalışması, Kasım ayından bu yana Omicron vakalarındaki artışa odaklandı. Araştırmacılar, Omicron ile enfekte olan kişilerde hastaneye yatış riskinin, corona virüsün diğer varyantları ile enfekte olanlara kıyasla yaklaşık yüzde 70 daha düşük olduğunu buldu.

Yazarlar, daha hafif vakaların kısmen Omicron'un zaten Covid-19 olan insanları yeniden enfekte etmede daha başarılı olmasından kaynaklanabileceğini aktardı. . Varyant önceki enfeksiyonlardan kaçabilir ve vücutta yerleşebilirken, ciddi hastalıkları önleyen güçlü ancak daha yavaş bağışıklık tepkilerinden kaçamayabilir.

Ayrıca, Güney Afrika'daki araştırmacılar, ülkedeki insanların yaklaşık yüzde 70'inin Omicron dalgasından önce bir Covid-19 enfeksiyonu geçirdiğini, yüzde 30’unun ise tam olarak aşılandığını açıkladı. Çalışmanın yazarları, enfeksiyonların sağladığı korumayı aşılardan kaynaklanan korumadan ayıramadıklarını aktardı. Ayrıca, verilerinin, genel enfeksiyon oranının oldukça düşük olduğu Omicron dalgasının erken bir aşamasında toplandığı konusunda da uyardılar.

İSKOÇYA ÇALIŞMASI

İskoçya'da araştırmacılar, Kasım ve Aralık aylarında Delta ve Omicron vakalarını incelediler ve her bir varyanttan kaç hastanın bir hastaneye kabul edildiğine baktılar. Araştırmacılar, Omicron enfeksiyonlarının, Delta varyantına kıyasla hastaneye yatış riskinde üçte iki oranında bir azalma ile ilişkili olduğunu buldu.

Edinburgh Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar profesörü ve yeni çalışmanın ortak yazarlarından Mark Woolhouse, Omicron hafif hastalığa neden olsa bile varyant nedeniyle hastanelerin çok hızlı dolabileceğini söyledi.

İNGİLTERE ARAŞTIRMASI

Imperial College London'dan bir araştırma ekibi, Aralık ayının ilk iki haftasında Omicron ve Delta vakalarını karşılaştırdı ve hastane ziyaretlerinde İskoç meslektaşlarının bulduğundan daha küçük bir azalma bildirdi.

Çalışmada, 1-14 Aralık tarihlerinde İngiltere'de kaydedilen hem aşılı hem de aşısız 56 bin Omicron ve 269 bin Delta vakası değerlendirildi.

BİR GECEDEN DAHA FAZLA HASTANEDE KALMA RİSKİ YÜZDE 40-45 DAHA AZ

İlk tahminler, Delta varyant vakaları ile karşılaştırıldığında, Omicron ile enfekte olan kişilerin ortalama olarak hastanelere gitme olasılığının yüzde 15 ila 20 daha düşük olduğunu ve bir gece veya daha uzun süre hastanede kalma olasılığının yüzde 40 ila 45 daha az olduğunu gösterdi.

Bununla birlikte İngiliz bilim insanları; aşılanmış, daha önce enfekte olmuş veya herhangi bir bağışıklığı olmayan kişilerde Omicron enfeksiyonunun sonuçlarını ayırt edebildi. Güney Afrikalı araştırmacıların, kazanılmış bağışıklığın Omicron enfeksiyonlarını ortalama olarak daha hafif hale getirmeye yardımcı olduğu fikrini doğruladılar.

Öte yandan her üç bilim insanı ekibi de sonuçlarının henüz başlangıç ​​aşamasında olduğu konusunda uyardı. Omicron hala İngiltere’de ilerlemeye devam ediyor ve hastaneye yatma riski daha yüksek olabilecek yaşlı insanlar arasında henüz fazla ilerleme göstermedi. Ayrıca, bireysel vakalar hafif olsa bile, vakalar çok hızlı patladığı için Omicron hastaneler için hala ciddi bir risk oluşturuyor. Imperial College London çalışmasının yazarlarından Azra Ghani, “Bunu soğuk algınlığı olarak değerlendirecek bir yerde değiliz” diye konuştu.

AŞILANMAMIŞ KİŞİLER BÜYÜK BİR RİSK ALTINDA

Harvard Üniversitesi, T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda epidemiyolog olan William Hanage ise yeni bulguların aşılanmamış ve henüz Covid-19’a yakalanmamış kişilerin özellikle yüksek risk altında olduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Dr. Hanage, "Eğer aşısızsanız ve hiç enfeksiyon kapmadıysanız, Delta'dan biraz daha az şiddetlidir. Ama bu biraz kafanıza iki çekiç yerine bir çekiçle vurulduğunu söylemenize benziyor" dedi.