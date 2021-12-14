Omicron daha bulaşıcı, aşı olanlar da korunmaya devam etmeli

Türkiye’de ve dünyada uygulanan aşıların COVID-19’a karşı oldukça etkili bir koruma sağladığının altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “COVID-19 aşı olan kişilere de bulaşabilir ve insanlar hiç hastalanmadan da bulaştırıcı olabilirler. Küçük bir olasılıkla kendileri de hasta olabilirler. Bu nedenle aşılanmış kişilerin kişisel korunma önlemlerine salgın kontrol altına alınana kadar uymaya devam etmeleri oldukça önemli” uyarısında bulundu.

Üçüncü doz aşı şart

Şimdiki verilere göre BioNTech aşısının oluşturduğu bağışıklık yanıtının 6 ay kadar devam ettiğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “2 doz BioNTech olan kişilerin 6 ay sonra, 65 yaş üstü bireylerin ve bağışıklığı bakılanmış hastaların üçüncü dozu 3 ay sonra olmaları gerekecek gibi duruyor” dedi. Hamilelerin, emzirenlerin, kanser hastalarının, alerjik kişilerin ve kalp rahatsızlığı olan hastaların da aşı olmalarında bir sakıncanın olmadığını hatırlatan Doç. Dr. Elif Hakko, “COVID-19 ve varyantlarından korunmanın en etkili yolu aşı” hatırlatmasında bulundu.

Aşılar hastalık ve hastaneye yatışı önlemede oldukça önemli

Omicron'un önceki varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Elif Hakko, “Ancak ilk araştırmalara göre hastalığın bulguları diğer varyantlara göre daha hafif seyrediyor. Aşıların yeni Omicron varyantına karşı koruma gücü diğer varyantlar kadar yüksek olmasa da hastalık ve hastaneye yatışı önlemede aşı olmanın etkisi çok yüksek” dedi.