Omega 3 Nedir? Çocukların Sağlıklı Beyin Gelişiminin Yardımcısı Omega-3 Takviyeleri...

Zade Vital Medikal Müdürü Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu, Özellikle gelişme çağında çocukların zekâ gelişimi ve kavrama yeteneğinin desteklenmesi için düzenli Omega-3 takviyesi alınmasının önemini vurguluyor. Yapılan bilimsel çalışmalarda okul başarısı üzerinde Omega-3 desteğinin olumlu etkilerinin gözlemlendiğini söyleyen Dr. Dedeoğlu, çocukların sağlıklı gelişimleri için DHA yönünden zengin beslenilmesini ve düzenli Omega-3 takviyesiyle normal gelişimin desteklenmesini öneriyor.

Zade Vital’in çocuklara özel olarak geliştirdiği Miniza Omega-3 serisi, 5 farklı ürün seçeneğiyle beyin, göz ve sinir fonksiyonların normal gelişimini desteklerken; yer fıstığı, çörek otu yağı ve multivitamin takviyeli formülleriyle normal bağışıklığın korunmasına katkı sağlıyor, lezzetli aromasıyla ise çocukların favorisi oluyor.

Omega 3 Nedir ve Ne İşe Yarar?

İnsan vücudu ihtiyaç duyduğu yağ türlerinin çoğunu diğer yağlardan veya hammaddelerden üretebilmektedir. Omega 3 yağ asitleri için aynı durum geçerli değildir. Bunlar temel yağlardır ve vücut onları sıfırdan üretemez. Ancak yiyeceklerden almalıdır. Omega 3 bakımından zengin yiyecekler arasında balık, bitkisel yağlar, fındık (özellikle ceviz), keten tohumu, keten tohumu yağı ve yapraklı sebzeler bulunur. Omega 3 vücuttaki hücre zarlarının olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bu zarlardaki hücre reseptörlerinin işlevsel olmasını etkilerler.

Omega 3 Nelerde Bulunur?

Omega 3 yağları, çoklu doymamış yağların önemli bir ailesidir. Üç ana omega 3 vardır. Bunlar;

Eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA) esas olarak balıktan gelir, bu nedenle bazen deniz omega-3'leri olarak adlandırılırlar.

Çoğu Batı diyetinde en yaygın omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA), bitkisel yağlarda ve kuruyemişlerde (özellikle cevizlerde), keten tohumlarında ve keten tohumu yağında, yapraklı sebzelerde ve özellikle çimenlerde bazı hayvansal yağlarda bulunur.

Ceviz ve bitki kaynaklarında omega 3'ler ceviz, soya fasulyesi, keten tohumu, karnabahar ve brüksel lahanasında bulunur. Bu yağ asitlerinin daha yüksek seviyeleri Balık ve deniz ürünlerinden elde edilebilir. En yüksek dozunda sardalya, ton balığı, somon ve ringa balığı gibi balıklarda bulunur. Ayrıca yılanbalığı, kril ve yosun gibi daha az yaygın olan deniz ürünlerinde de bulunur.

Omega 3 Faydaları Nelerdir?