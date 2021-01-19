banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Ankara'da sıcaklık eksi 17'ye düştü
Ankara'da sıcaklık eksi 17'ye düştü
Altın ne kadar oldu, Dolar ve Euro fiyatları ne?
Altın ne kadar oldu, Dolar ve Euro fiyatları ne?
Mesut Özil’den galibiyet paylaşımı
Mesut Özil’den galibiyet paylaşımı
2021 YKS ve ertelenen sınav tarihleri açıklandı
2021 YKS ve ertelenen sınav tarihleri açıklandı

Ölür, engelli kalır denilen "Diyafram Hernisi" hastası bebek 53 gün sonra sağlığına kavuştu

Henüz 3.5 aylık hamileyken karnındaki bebeğine "Diyafram Hernisi" (karın içi organların göğüs boşluğunda yer alması) tanısı koyulan, ölebileceği, engelli doğabileceği uyarılarına karşın bebeğini dünyaya getiren Sedef Vatansever, bebeğini sağlıkla kucağına aldı.

Sağlık 19.01.2021, 09:17
2
Ölür, engelli kalır denilen "Diyafram Hernisi" hastası bebek 53 gün sonra sağlığına kavuştu

Henüz 3.5 aylık hamileyken karnındaki bebeğine "Diyafram Hernisi" (karın içi organların göğüs boşluğunda yer alması) tanısı koyulan, ölebileceği, engelli doğabileceği uyarılarına karşın bebeğini dünyaya getiren Sedef Vatansever, bebeğini sağlıkla kucağına aldı.

İzmirli ev hanımı Sedef Vatansever (22) ile bir doğal gaz fabrikasında çalışan Kaan Vatansever (23), geçen yıl pandeminin hız kazandığı günlerde anne-baba olacakları müjdesiyle büyük bir mutluluk yaşadı. Sedef Vatansever’in hamilelik haberi, salgın günlerinde genç çiftin ailelerine de büyük sevinç yaşattı; ancak gebeliğin 4. ay kontrolünde bebeğin diyafram kasında açıklık olduğu saptandı.

Bebekte, 4 bin doğumda bir civarında görülen ve ölüm riski çok yüksek olan “Diyafram Hernisi” hastalığı teşhis edildi. Vatansever çiftine, hastalığın bebekte akciğer gelişimini engelleyeceği, engelli doğabileceği, ölebileceği, konsey kararıyla hamileliğin sonlandırılabileceği söylendi. Tüm bu risk ve uyarılara karşın Sedef Vatansever, gebeliğinin 36. haftasında 27 Kasım 2020 günü bir kadın doğum hastanesinde sezaryenle kızını dünyaya getirdi. Anne Vatansever, yoğun bakıma kaldırılırken, bebeği için ameliyat edecek hastane ve hekim arandı. Talihsiz bebek, doğduktan kısa bir süre sonra İzmir Kent Hastanesine sevk edildi ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisine yatırıldı. Vatansever, üçüncü günde Çocuk Cerrahı Doç. Dr. Tunç Özdemir tarafından ameliyat edildi. Ardından tekrar yeni doğan yoğun bakıma alınan Esila Bebek, 53 günlük tedavi ve bakımın ardından dün taburcu edildi.

Ölüm riski çok yüksekti

Doç. Dr. Özdemir hastası hakkında, “Diyafram karın boşluğu ve göğüs boşluğunu birbirinden ayıran kubbe biçiminde bir kastır. Eğer diyaframda doğumsal bir açıklık kalırsa, karın içi organları göğüs boşluğuna geçerek, akciğer gelişimini engeller. Bu hastalar genellikle ağır solunum sıkıntısı ile doğarlar. Öncelikle solunum makinasına bağlanmaları gerekir. Tedavisi cerrahidir; ancak cerrahi öncesi ve sonrasında ciddi yoğun bakım ihtiyacı vardır. Bu nedenle, Diyafram Hernisi hastaları, hem cerrahi olarak hem de yeni doğan yoğun bakım olarak deneyimli ve tam teşekküllü merkezlerde tedavi edilmelidir. Hastamıza gelince; doğumdan hemen sonra hastanemize sevk edildi, yeni doğan yoğun bakım kliniğimize yatırılarak solunum makinesine bağlandı. İki gün sonra tarafımdan ameliyat edildi. Ameliyat sırasında, mide, bağırsaklar, karaciğerin büyük kısmı ve dalak göğüs boşluğunda idi. Buna bağlı olarak sol akciğer hiç gelişmemişti. Tüm bu organlar karın içine çekilerek diyaframdaki delik onarıldı. Ameliyattan sonra hastanın takibine yeni doğan yoğun bakım servisimizde devam edildi. Geçici olarak akciğer yetmezliği ve buna bağlı sorunlar yaşayan hastanın akciğer fonksiyonları da yeni doğan yoğun bakımdaki tedavisi sonrasında düzeldi. Gerek çocuk hastalıkları uzmanlarımız Dr. Abbasgulu Baghirov, Dr. Anıl Chousein ve Dr. Seral Sırtı, gerek hemşireler tarafından büyük bir özveri ile gece gündüz bakımları sağlanan hastamız, tam iyileşme ile taburcu edildi. Bebeği ailesine sağlıkla teslim etmek bizim için büyük mutluluk” açıklamasında bulundu.

"İyi ki bebeğimden vazgeçmemişim"

Öte yandan, yüksek ölüm riski olan bebeğini sağlıkla kucağına alan anne Vatansever, “Benim kızım olağanüstü bir bebek. Bana hamileyken bu hastalık yüzünden kızımın engelli doğabileceği, ölebileceği söylenmişti. Ailem bunları duyunca yıkıldı. Doktorlar konsey kararıyla bebeğimi aldırabileceğimi söyledi. Doğsa da ölse de benim bebeğim, dedim, kabul etmedim. Gebeliğimin 35’inci haftasında riskli gebelik nedeniyle hastaneye yattım. 36’ncı haftada bebeğim 46 santim boyunda, 2 kilo 780 gram ağırlığında dünyaya geldi. Doğumdan sonra beni yoğun bakıma kaldırdılar, iki gün kaldım. Bebeğimi ise ameliyat için Kent’e göndermişler. Ben ancak 2 haftalıkken gelip görebildim. 53 gün sonra artık bebeğimizi evimize götürebiliyoruz. İyi ki bebeğimden vazgeçmemişim. Başta Tunç bey olmak üzere kızımı yaşatan, büyüten tüm hekim ve hemşirelere sonsuz teşekkürler” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
-1°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12