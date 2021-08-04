Ölümden döndü, aşı olmayanlara çağrıda bulundu

Tokat’ta 12 günü yoğun bakımda geçen 2 aylık tedavi sürecinin ardından korona virüsü yenen 2 çocuk babası aşı olmayanlara çağrıda bulundu.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odasında memur olarak çalışan Ahmet Dursun (37) korona virüs hastalığına yakalandı. 4 gün evde izole olduktan sonra durumunun ağırlaşması üzerine Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Dursun, nefes almakta gülük çekmesi nedeni ile yoğun bakıma alındı. Entübe edilen Dursun, 12 gün süren yaşam savaşını kazandı. Hastanede 2 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaklaşık 3 ay sonra işine dönerek çalışmaya başlayan Dursun, yaşadıklarını dile getirdi.

Yoğun bakımda 12 gün uyutulduktan sonra 3 gün uyanık kaldığını ifade eden Dursun, “O 3 gün bana sanki 3 yılmış gibi geldi. Nefes alıp vermekte çok zorluklar yaşadım. Nefesin ne kadar değerli olduğunu orada fazlası ile anladım. Hastalığı tam anlamı ile atlatamadım bazı etkileri var. Entübe olduktan sonra çocuğun yeni yürümeye başlaması gibi yürümeye başladım. Çünkü kaslarım çalışmıyordu. Orada ölümü hissettim, ‘Rabbim canımı al’ dediğim oldu. Şuan iyiyim, zamanla da daha iyi olacağım” dedi.

Dursun, yaşadığı zorlu süreci kimsenin yaşamaması için çağrıda bulunarak, “İyileştikten 3 ay sonra aşımı oldum. Bence herkse aşısını yaptırsın” ifadelerini kullandı.