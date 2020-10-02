Son Dakika
Ölüm sayılarıyla skor arayışında olanlar nereden dayanak alıyor
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından gündeme dair açıklama yaptı.
Sağlık 02.10.2020, 09:21
2
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından gündeme dair açıklama yaptı.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Dünya nüfusunun bu denli hareketli olduğu bir çağda yaşanan bu salgın da endişe verici olan tespit edilen vakalar değil, endişe verici olan vaka tespit edilmemesidir.
- Salgını doğal seyrine bırakmamak gerekir, mücadele vermek lazım.
- Toplumun ortak bir meselesini ele aldığımız unutulmamalıdır.
- Herkes bir yorum, bir sorun ileri sürebilir başka kaygılar ortaya koyabilir. Bu noktada unutulmaması gereken toplumun ortak bir meselesini ele aldığımız, bunu yaparken de toplumun görünen veya çıplak gözle görülmeyen çıkarlarını korumamız gerektiği gerçeğidir.
- Her vaka hasta değildir, pozitif çıkanlarda semptom göstermeyenler var.
- Test sonucu pozitif çıkanların her biri bir vakadır. Bunların büyük kısmı belirti göstermeyen taşıyıcılardır, kalan kısmı ise hastalık bulgusu olup tedavi altına alınan hastalardır.
- Ölüm sayılarıyla skor arayışında olanlar, sayıları daha yüksek çıkarmak isteyenler nereden dayanak alıyor.
- Türkiye'de ölüm bilgileri iki kaynakta toplanmaktadır, biri belediyelerimizin e-devlet veri tabanında, hastalık sonucu doğal ölüm olduğunu göstermektedir. İkincisi ise Türkiye İstatistik Kurumun'dadır. TÜİK ikametgah verilerine göre kaynak tutar. Dolayısıyla da belediyeler ile TÜİK arasında yıl sonun da doğal fark olur ve bu sonra eşitlenir.
- Devletin ve salgınla mücadelesinin itibarını zedelemek isteyen kendi itibarını zedeler, birinin ölümünü gizlemek mümkün değildir.
- Yoğunluğun azalış nedenleri; filasyon ekiplerinin arttırılıp filasyon süresinin kısaltılması, temaslı takibi ve izolasyon semptomlardan hızla numune alınması ve izolasyon etkili olan bilinen unsurlardır.
- Son üç haftada yaptığımız bölgesel müdahalelerinde sonuçlarını gördük.
- Aşı ile ilgili gelişmeler üzerinde maalesef duramıyorum fakat, denemelerin çok ötesine geçildiğini vurgulamak isterim, Türkiye olarak tedarik girişimlerini başlattık yaş ve kronik hastalık önceliğine gözeten bir aşılama programımız olacak. Bağlantıda olduğumuz ülkeler aşıdan sonuç aldıklarını rapor etmektedir.
- Bu sürece paralel olarak çalışmalarımız devam ediyor ve büyük ölçüde tamamlanmıştır. Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağımıza inanıyorum.
- Şu an için elimizdeki gücün tedbir olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum.
- Akıllı bileklikler ile ilgili; herkes için değil izole olması gereken vakalar için düşünüyoruz. Şuan bunu yurtlarda izole ederek yapıyoruz.
20°
açık
Namaz Vakti 02 Ekim 2020
|İmsak
|05:30
|Güneş
|06:55
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:15
|Akşam
|18:52
|Yatsı
|20:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Getafe
|3
|7
|2. Valencia
|4
|7
|3. Real Madrid
|3
|7
|4. Villarreal
|4
|7
|5. Barcelona
|2
|6
|6. Sevilla
|2
|6
|7. Real Betis
|4
|6
|8. Cádiz
|4
|6
|9. Granada
|3
|6
|10. Real Sociedad
|4
|5
|11. Celta de Vigo
|4
|5
|12. Atletico Madrid
|2
|4
|13. Levante
|3
|3
|14. Osasuna
|3
|3
|15. Athletic Bilbao
|3
|3
|16. Huesca
|4
|3
|17. Elche
|2
|3
|18. Real Valladolid
|4
|2
|19. Eibar
|4
|1
|20. Deportivo Alaves
|4
|1