banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medyadan tepki yağdı
Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medyadan tepki yağdı
Düğünde Takılan Takılar Kime Ait?
Düğünde Takılan Takılar Kime Ait?
Bir evde üçten fazla köpeğe yasak
Bir evde üçten fazla köpeğe yasak
Dolar düşüşte...
Dolar düşüşte...

Ölüm nedeni sıralamasında 3’üncü, erkeklerde daha sık görülüyor

Nöroloji Uzmanı Doktor Zeynep Özelce, ölüm nedenleri arasında dünyada 3. sırada yer alan inme hakkında bilgi vererek, inme durumunun erkeklerde daha fazla görüldüğünü ancak hastalığın önlenebilir olduğunu söyledi.

Sağlık 03.02.2021, 13:09
3
Ölüm nedeni sıralamasında 3’üncü, erkeklerde daha sık görülüyor

Nöroloji Uzmanı Doktor Zeynep Özelce, ölüm nedenleri arasında dünyada 3. sırada yer alan inme hakkında bilgi vererek, inme durumunun erkeklerde daha fazla görüldüğünü ancak hastalığın önlenebilir olduğunu söyledi.

Sivas Numune Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Zeynep Özelce, her yıl Türkiye’de yaklaşık 200 bin’e yakın kişide görülen ve diğer hastalıklara nazaran ciddi sakatlıklara sebep olan inme(felç) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Özelce, inmenin dünyada kalp hastalığı ve kanserden sonra en sık ölüm yaşanan durum olduğunu belirterek, “Beynimizin bir kısmına giden kan akımı azaldığında ya da kesintiye uğradığında beyin dokusunun oksijen ve besin almasını önleyen bir inme (felç) meydana gelir ve beyin hücrelerinin dakikalar içinde ölmeye başlar. İnmenin oluştuğu bölgede ki fonksiyonlarda geçici ya da kalıcı kayıpların meydana gelir. İnmenin iki çeşidi mevcuttur. Bunlar tıkalı bir arter (iskemik) veya bir kan damarı sızıntısı-patlaması sonucu oluşan hemorajik inmedir. İskemik inme en yaygın görülen inme tipidir. Beynin kan damarlarında tıkanma ya da daralma meydana gelir ve ciddi şekilde azalmış kan akımına neden olur. Hemorajik inme ise beyindeki bir damar kan sızdırdığında ya da yırtıldığında meydana gelmektedir” şeklinde konuştu.

Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülüyor

Uzm. Dr. Zeynep Özelce, erkek hastalarda inme riskinin kadınlara oranla daha yüksek olduğunu söyleyerek, “Özellikle sigara içen, travması olan ve östrojen içeren doğum kontrol haplarını kullanan bireylerde risk oldukça fazla. Yüksek tansiyon ve yüksek kolesterolü olan bireylerde, kan sulandırıcı ilaçlarla aşırı tedaviye maruz kalmış kişilerde, kan damarları duvarında meydana gelen şişlik ve diyabeti olan bireylerde inme riski bulunmaktadır. Ayrıca belirtmeliyiz ki 55 yaş üzeri hastaların gençlere kıyasla inme oranı daha yüksektir. Erkeklerde ise kadınlara oranda daha fazla gözükmektedir” dedi.

İnme önlenebilir

Dr. Özelce, inmenin önlenebilir bir hastalık olduğunu belirterek, “İnme sonucu felç ve kas hareketi kaybı, konuşma ya da yutma da güçlük, hafıza kaybı ya da düşünmede zorluk, duygusal problemler, davranışta değişiklikler ve vücudun belirli yerlerinde ağrılar meydana gelebilir. Şu an Türkiye’de 500 bin civarında felçli insan var bunun yaklaşık 350 bini yatağa bağımlı yaşamını sürdürüyor. İnme bugün önlenebilir hastalıklar arasında yer almaktadır. Özellikle sigara kullanmamak, sağlıklı kiloyu korumak, düzenli egzersiz yapmak, alkol kullanımını ortadan kaldırmak, meyve ve sebzeyi bol tüketmek ve diyabeti yönetmek inme riskini büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
15°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 21 44
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 22 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 22 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Wolverhampton 22 26
14. Crystal Palace 21 26
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16