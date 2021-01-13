Oleuropein Kaynağı, Zeytin Yaprağı Ekstresi

Zeytin yaprağı oleuropein, birçok fenolik bileşen, organik asit ve uçucu yağlar içerir. Zeytin yaprağının yüksek antioksidan etkinliği içeriğindeki oleuroperine atfedilir. Zade Vital Zeytin Yaprağı Ekstresi’nde birçok çalışmada önerilen oranda, standardize %20 oleuropein bulunur.

GMP (Good Manufacturing Practices / İyi Üretim Uygulamaları) standartlarında üretilen Zade Vital Zeytin Yaprağı ekstresi, , magnezyum streat, silikon dioksit içermiyor.