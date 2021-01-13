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Oleuropein Kaynağı, Zeytin Yaprağı Ekstresi
Uzun dönemli sağlık faydalarının yüksek olduğu bilinen zeytin Akdeniz tipi beslenmenin ana kaynağı olmuştur. Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan zeytin geçmişten günümüze sağlık ve güzellik alanlarında kullanılmıştır. Zade Vital, Zeytinin yan ürünü olan Zeytin Yaprağı Ekstresi’ni yüksek standartlarda geliştirerek sağlıklı yaşam tutkunlarına sunuyor.
Sağlık 13.01.2021, 12:12
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Zeytin yaprağı oleuropein, birçok fenolik bileşen, organik asit ve uçucu yağlar içerir. Zeytin yaprağının yüksek antioksidan etkinliği içeriğindeki oleuroperine atfedilir. Zade Vital Zeytin Yaprağı Ekstresi’nde birçok çalışmada önerilen oranda, standardize %20 oleuropein bulunur.
GMP (Good Manufacturing Practices / İyi Üretim Uygulamaları) standartlarında üretilen Zade Vital Zeytin Yaprağı ekstresi, , magnezyum streat, silikon dioksit içermiyor.
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