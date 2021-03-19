Okullarda öğrenci, öğretmen ve tüm çalışanları Covid - 19’dan korumak mümkün!

Pandemi sürecinde, kontrollü normalleşme kararlarının açıklanmasıyla birlikte anaokulları ve ilkokullar ile 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimine de belli kriterler çerçevesinde başlandı. Aşılama sürecinin devam ettiği bu dönemde öğrenciler de öğretmenler de veliler de Covid – 19 virüsü nedeniyle endişeli. Okullarda ve öğrencilerin eğitim aldığı sınıflarda, “güvenli nefes alanı” oluşturarak SARS CoV-2’den korunmanın mümkün olduğunu söyleyen Froumann Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, “Bulunduğu kapalı ortam havasındaki Covid – 19 virüsünü yüzde 99 oranında filtre ettiğini, Sağlık Bakanlığımızın izni ile yapılan üniversite testleriyle kanıtlayan Froumann Profesyonel Hava Temizleme cihazları, okullarda da virüslerden korunmak için son derece etkili çözüm sunuyor” dedi.

“Okullarda havalandırma sistemleri virüsle mücadeleye uygun hale getirilmeli”

Eğitim ve öğretimin belli kriterler çerçevesinde yüz yüze yapılmaya başlanmasının sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyen Yakupoğlu, yine de artan vaka sayıları ve aşılama sürecinin devam etmesi nedeniyle, endişelerin de sürdüğünü hatırlattı. Özellikle daha küçük yaştaki öğrencilerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına tam olarak uyamamasının, hem taşıyıcı olmaları riski hem de öğretmen ve okullardaki diğer çalışanların Covid – 19 virüsüne yakalanma riski açısından tedirginlik yarattığını aktaran Burak Yakupoğlu, bu durumun okullardaki hava kalitesinin önemini bir kez daha gündemin ilk sıralarına taşıdığını söyledi. “Okullarda hava kalitesinin Çevre Koruma Ajansı (EPA)’nın belirlediği değerlerde tutulması, bulaş riskini ciddi ölçüde azaltacaktır,” diyen Yakupoğlu, yine okullardaki havalandırma sistemlerinin Covid – 19 ile mücadeleye uygun hale getirilmesinin önem taşıdığını belirtti.

Yapılan araştırmaların ısıtma-soğutma sistemlerinin, ortamdaki mevcut havayı mekan içinde dağıttığı için hijyenik olmadığını ve salgın hastalıların bulaşmasını artırdığını ortaya koyduğunu söyleyen Yakupoğlu, “Çocuklar, yaşlılar, şeker hastaları ve böbrek yetmezliği olan kişiler pandemi sürecinde daha çok risk altında. Ortam havalandırmasını iyileştirmek, bu süreçte virüslerden korunmak için kilit önem taşıyor,” dedi.

Virüs ve bakterileri filtreleyen sistemler tercih edilmeli

Havada asılı bulunan Covid – 19’un, solunum yoluyla bulaştığı da göz önüne alındığında, kapalı ortam havasını çekerek tekrar ortama veren ısıtma – soğutma sistemlerinin bu şekilde aynı havayı mekan içinde dolaştırması nedeniyle bulaşın artmasına neden olabileceğini aktaran Yakupoğlu şu bilgileri verdi:

“Pandemi ile hayatımızdaki bir çok şey değişiyor. Artık kapalı ortam havasının insan sağlığı için uygun standartlara gelmesini sağlayan cihazlar gereklilik haline geldi. Bu noktada kapalı ortam havasında virüs ve bakterileri çekerek, filtreleyebilen, güvenli nefes alanı oluşturan ve insan sağlığına olumsuz hiç bir etkisi olmayan havalandırma sistemleri ön plana çıkıyor.”

Havayı nefes hizasından çekerek filtre edebilme özelliğiyle “dünyada ilk” olan Froumann’ın, bulunduğu her yerde “güvenli nefes alanı” oluşturarak, kaliteli havayı artık güvenle solumanın mümkün olduğunu belirten Burak Yakupoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Modern tasarımlarıyla dikkat çektiği kadar, tekerlekleri sayesinde pratik taşınabilme özelliğiyle de konforlu kullanış imkanı sunan Froumann Profesyonel Hava Temizleme cihazları ile ‘güvenli nefes alanı’ oluşturarak, kaliteli havayı güvenle içinize çekebilirsiniz. Froumann, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş COVID-19 Tanı Laboratuvarı olan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda yapılan testlerle Covid – 19 virüsünü yüzde 99 oranında filtre ettiğini üniversite testiyle kanıtlayan ilk marka. Kapalı ortam havasında uzun süre asılı kalabilen ve virüsler dahil tüm kirleticileri filtreleyebiliyor. Avrupa Alerji Araştırma Merkezi (ECARF) tarafından da onaylanan ilk Türk markası olan Froumann tasarımlarında kullandığı H14 HEPA filtre sayesinde havadaki 0,3 mikron ve daha büyük tüm partikülleri ultra hassas filtreleme yaparak, %99,97 verimlilikte tutma özelliğine de sahip.”

Farklı büyüklükteki mekanlarda kullanılabilecek, N100 SDS, N90 SDS, N100, N90, N80 olmak üzere beş farklı modeli olan Froumann, 100 metrekareden başlayarak 300 metrekareye kadar olan tüm kapalı ortamlarda havayı filtreleyebiliyor. Bu açıdan bakıldığında Froumann’ın sadece kafe ve restoranlar için değil okul, hastane, market ve mağazalar gibi insan trafiği yoğun tüm alanlar için önemi daha da belirginleşiyor.