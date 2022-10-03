Okullarda işitme taraması başladı: “3 öğrenciye erken tanı koyularak işitme cihazı takıldı”

Samsun’da 2021-2022 döneminde 1. sınıfa giden 14 bin 716 öğrencinin işitme taraması yapıldı. Bu tarama sonucunda 865 çocuğun hastaneye sevki yapılarak bunlardan 3’ünün tedavilerine başlandı. Yeni eğitim-öğretim döneminde ise İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri okul okul dolaşarak işitme taraması yapıyor.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından okullardaki öğrencilerin sağlık tarama testleri yapılıyor. Kulak testinden, göz testine, diş testinden, genel sağlık taramasına kadar birçok testin yapıldığı programlar erken tanı açısından önem kazanıyor. Bu çerçevede 2022- 2023 eğitim öğretim döneminde okula yeni başlayan minik öğrencilere işitme testi yapılmaya başlandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç hedeflerinin yeni dönemde 18 bin 171 çocuğa ulaşmak olduğunu söyledi.

2021 – 2022 eğitim öğretim döneminde okullarda 14 bin 716 çocuğun yapılarak 865 öğrenci hastanede detaylı olarak tedavi edildi. Bu öğrencilerin 3’ünün ise erken dönemde tanı koyularak işitme cihazı takıldı.

"3 öğrencimiz işitme aletlerini alarak okul hayatlarına devam ettiler"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Müdür Oruç, “2008 yılından beri yeni doğanlarla ulusal işitme programlarımız yapılmaktaydı. 2015 yılında da İlkokul 1.sınıftaki çocuklarımız için işitme tarama testlerine başlandı. Bu programlar 81 İl’e aynı zamanda yapılmaktadır. Samsun olarak ta işitme tarama testlerimizi geçen yıl okullarımızda yapmıştık. Covid ’den dolayı biraz ertelemek zorunda kalmıştık ama yine değene yıl bunları yapmayı başardık. Yaklaşık olarak ulaşmamız gereken 18 bin 170 civarında öğrencimiz vardı. Biz bunların yüzde 99’una ulaştık. Ulaştıklarımızın içerisinden de tarama testi yapabildiğimiz 15 bin civarında çocuğumuz vardı. Bunların 865 tanesini hastaneye sevk ettik. İçlerinden 3 öğrencimiz işitme aletlerini alarak okul hayatlarına devam ettiler. İşitme problemi yeni doğan çocuklardan okul çağında ki çocuklarımıza kadar birçok olumsuz yönden kötü bir şekilde etkilemekte. Bizlerde yeni doğan ve daha büyük yaşlarda ki çocuklarımıza bu işitme tarama testlerini yaparak, erken teşhiste bulunmak ve eğitim öğretim hayatında sıkıntı çekmemesi açısından elimizden geleni yapıyoruz” dedi.