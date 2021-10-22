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Okullarda aşı çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa’da lise öğrencilerine Covid-19 tedbirleri kapsamında velilerinin onayı alınarak yapılan aşılama hız kesmeden devam ediyor.

Sağlık 22.10.2021, 15:51
Okullarda aşı çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa’da lise öğrencilerine Covid-19 tedbirleri kapsamında velilerinin onayı alınarak yapılan aşılama hız kesmeden devam ediyor.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı aşı ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında liselerde velilerin onayı alınarak 12-18 yaş arası öğrencilere aşı yaptı. Aşı ve bilgilendirme yapılan Prof. Dr. Fuat Zengin Anadolu lisesi ve Eyyübiye Anadolu Liselerinde velilerinden onay alınan 12-18 yaş arası öğrencilere Covid-19 aşının ilk dozu yapıldı. Eyyübiye Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Burak Güney, aşı ile ilgili açıklamasında, “Okulların devam edebilmesi için aşı çalışmalarına katkı sağlıyoruz. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ve tüm sağlık çalışanlarına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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