Okullar Yeniden Açılıyor, Bit Tehlikesini Göz Ardı Etmeyin!

Salgınla birlikte yaşadığımız 1 buçuk yılın ardından bütün dünyanın içerisinde bulunduğu normalleşme süreciyle birlikte eski normal hayatımıza yavaştan dönüyoruz. Bu durum uzun süredir okullardan uzak kalan öğrenciler için de özlemini duyduğu okullarıyla kavuşması demek. Eylül ayında başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı, uzun süre ara verilen fiziksel eğitime yeniden dönüş anlamına geldiği için hem öğrencileri hem de ebeveynleri heyecanlandırıyor. Ancak okula dönüşle birlikte bit sorununda da artış gözlemlenebildiğini de unutmamak gerekiyor. Salgın önlemleri dolayısıyla öğrencilerin birbirinden uzak duracağı, yakın temasta bulunmayacağı söyleniyor olsa da bit sorunu için bu önlemler yeterli değil. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarda daha sık görülen bit, yakın temas kurmadan kıyafetler aracılığıyla da bulaşabiliyor. Servis araçlarındaki koltuklar, mont ve ceketlerin asıldığı askılıklar, kantinde veya bahçede yer alan oturma alanları bitlerin bulaşma riskinin bulunduğu yerlerden yalnızca birkaçı. Fark etmeden hızlıca herkese bulaşabilen bitlere karşı etkili ve hızlı önlemler alınması özellikle bu dönemde oldukça önemli. Saç biti tedavisinde, etkinliği klinik olarak kanıtlanan, bitler ve sirkeler üzerinde 12 saate kadar koruma sağlayan2 Paranit Repellent Baş Biti Kovucu Sprey okula dönüş döneminde dikkat edilmesi gereken bit sorununun çözümüne destek oluyor.

Bitleri uzak tutmaya yardımcı etkili formül!

Saç bitine karşı etkili ve güvenli koruma sağlayan, etkisi klinik olarak da kanıtlanan Paranit Repellent Baş Biti Kovucu Sprey, kullanıcıların bit sorunundan kurtulmasına destek oluyor. Paranit Repellent Baş Biti Kovucu Sprey, baş bitlerine karşı anında ve uzun süreli koruma sağlıyor. IR3535 ve doğal bitki özleri içeren hassas formülü ile baş bitini etkili bir şekilde saçtan uzak tuttuğu klinik olarak kanıtlanmıştır ve günlük kullanım için güvenlidir. Hoş kokulu, yağsız ve durulama gerektirmeyen sprey, kolayca uygulanabiliyor. Hemen başlayan ve 12 saate kadar süren etkili korumasıyla2 bitleri uzak tutmaya yardımcı oluyor. Biyositleri güvenli kullanınız ve kullanmadan önce her zaman ürün etiketini ve kullanım talimatlarını okuyunuz.