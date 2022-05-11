Okul kantini çalışanlarına hijyen eğitimi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından okul kantinlerinde çalışan personellere özel hijyen kuralları eğitimi verildi.

Samsun’da 17 İlçedeki toplam 321 okul kantini çalışanına, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından “Özel Hijyen Kuralları Eğitimi” verilmeye başlandı. Eğitim programı ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği gereği evvelce planlanan ancak pandemi nedeniyle ara verilen; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesindeki yemekhane, kantin, kafeterya gibi gıda işletmesi çalışanlarına yönelik eğitim programının, Tarım ve Orman Bakanlığımızın talimatları gereği 81 ilde yeniden düzenlenmesi karara bağlanmıştır” dedi.

Konuşmasında eğitimlerin önemine değinen Müdür Sağlam ayrıca, “Program bünyesinde ilimiz merkez ve 17 ilçemizde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında söz konusu personelin eğitimlerine yeniden başlanmıştır. Temel amacı; eğitim ve öğretim (örgün, yaygın ve özel eğitim) kurumları bünyesindeki yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin özel hijyen şartları, gıda güvenirliliğine ve resmi kontrolüne ilişkin kuralları belirlemek olan Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamsında düzenlenmiş olan eğitim programında 17 ilçemize bağlı söz konusu kurumların kantin ve yemekhanelerinde çalışan 321 personelin katılımı hedeflenmiştir. Eğitime alınan kursiyerlere gıda mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatlar, gıdanın güvenliği, gıdanın hazırlanışından servis edilmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken hijyen şartları, kişisel hijyen, gıda işletmesi içinde dikkat edilecek hususlar konularında eğitimler verilecek olup bu eğitimler Gıda ve Yem Şubesi personelinden konu uzmanı Ziraat Mühendisi Güler Yasemin Üstün, Gıda Mühendisi Mustafa Kocaman, Ziraat Mühendisi Mebrure Erener ve Gıda Mühendisi Burak Uluçay ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünden teknik personelince verilecektir. Eğitim Programı 17 Mayıs 2022 Salı günü sona erecektir” diye konuştu.