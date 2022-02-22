Okul Çağındaki Çocukların Beslenme Alışkanlıkları, Gelecekteki Sağlıklarını Etkiliyor!

Zade Vital Medikal Müdürü Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu, çocukluk döneminde düzenli ve dengeli beslenmenin, normalden düşük veya yüksek kilo, kansızlık, vitamin eksikliği, kemik gelişimi problemleri, diş çürükleri ve bağışıklık problemlerinin önlenmesinde rol oynadığını belirtiyor. Doğru ve yeterli beslenme erişkinlik dönemindeki sağlık durumunu etkileyeceği gibi, okula uyum, ders başarısı ve öğrenme motivasyonu üzerinde de doğrudan etki ediyor.

“GELİŞİM DÖNEMİNDE DÜZENLİ BESİN TAKVİYESİ ALINMASI ÖNEMLİ”

Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu gelişme çağında beslenme planlanmasının cinsiyete, kiloya, metabolizmaya ve fiziki aktivite yoğunluğuna göre değişkenlik gösterdiğini ifade ederken, sağlıklı bir gelişim için çocukların eksiksiz beslenmesine, tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için besin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen takviyelerin tüketilmesinin önemine değiniyor.

Zade Vital’in GMP standartlarında, son teknoloji tesislerinde üretilen Miniza Serisi, farklı ihtiyaçlara yönelik 5 ürün seçeneği ile sağlığın korunmasına yönelik pek çok ihtiyaca yanıt veriyor. Miniza’nın Yer Fıstığı Yağı ile desteklenmiş Omega 3 takviyesi, çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmesini destekliyor ve sağlıklı yeme alışkanlıklarına yardımcı oluyor. Çörek Otu Yağı destekli Omega 3 Balık Yağı, alerjik bünyeli çocukların semptomlarını rahatlatmaya yardımcı olurken, içeriğindeki DHA çocukların beyin fonksiyonlarının gelişimini olumu yönde etkiliyor.

Zade Vital Miniza Sistifix ise C vitamini içeriği ile bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunurken yüksek oranda proantosiyanidin içeren turna yemişi ekstresinin etkisiyle enfeksiyöz ajanlara karşı koruyucu etki gösteriyor. Miniza Multi formülünde yer alan vitamin ve mineraller ile çocuklarda normal büyümeyi ve kemik gelişimini destekliyor. Vitamin B12, B6, C ve Selenyum ve Çinko ise bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunuyor.