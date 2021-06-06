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Öğretmenlerin koronavirüs aşı randevuları açıldı

Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarının koronavirüs aşı randevuları e-Nabız sistemi üzerinden verilmeye başlandı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulunarak eğitim camiası adına tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlık 06.06.2021, 14:23
Öğretmenlerin koronavirüs aşı randevuları açıldı

Koronayla mücadele kapsamında yürütülen aşı çalışmaları hız kesmeden devam ederken, tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarının koronavirüs aşı randevuları açıktı. e-Nabız üzerinden randevu almak mümkün.

"SAĞLIK CAMİASINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum." sözlerine yer verdi.

"813 BİN ÖĞRETMEN AŞILANDI"

Bakan Selçuk, geçtiğimiz günlerde bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, bu ay da geriye kalan eğitim çalışanlarının aşısının tamamlanacağını açıklamıştı.

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