banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aliyev ve Putin Soçi’de görüştü
Aliyev ve Putin Soçi’de görüştü
İBB’nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi 11. kez reddedildi
İBB’nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi 11. kez reddedildi
Osman Kavala ve Soros bağlantısı...
Osman Kavala ve Soros bağlantısı...
Akşener'den asgari ücret çıkışı: 4 bin lira olmalı
Akşener'den asgari ücret çıkışı: 4 bin lira olmalı

Öğretmenler çocuklarda diyabete karşı bilgilendirildi

Bolu’da öğretmenler, çocuklarda yaygın olarak görülen diyabet hastalığına karşı sağlık çalışanları tarafından bilgilendirildi.

Sağlık 26.11.2021, 16:40
Öğretmenler çocuklarda diyabete karşı bilgilendirildi

Bolu’da öğretmenler, çocuklarda yaygın olarak görülen diyabet hastalığına karşı sağlık çalışanları tarafından bilgilendirildi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen seminerde öğretmenler, günümüzde çocuklarda yaygın olarak görülen diyabet konusunda bilgilendirildi. Okul çağındaki çocuklarda diyabetin tespiti ve önlem alınabilmesi için öğretmenlerin bilinçlendirilmesini amaçlayan programa Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol’un yanı sıra öğretmen ve veliler katıldı.

Öğretmenlerin diyabete karşı bilinçlendirileceğini belirten İl Sağlık Müdürü Demirkol, “Biz de İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu programla sizlerin okullarda yaşama ihtimali olduğunuz problemlere çözüm sağlayalım istedik ve okullarımızda var olan Tip 1 ve Tip 2 diyabetli çocuklarımız, aileleri ve öğretmenlerimiz için bu programı hazırladık. İnşallah bu program bittiğinde bilgi eksikliğimizin giderildiği ve çok daha güven içerisinde eğitimimizi okullarda devam ettiğimiz bir sunum olur” diye konuştu.

“Farkında olmak için bilmek lazım”

Karşılaşılabilecek durumlara karşı öğretmenlerin bilinçli olması gerektiğine dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Sarıcı da, “Burada eğitimciler olarak bizler, bize emanet edilen çocuklarımızı bazen aileler tarafından fark edilemeyen birçok sınırlılığını okul ortamında fark ediyoruz, keşfediyoruz ve belki küçük dokunuşlarla onların hayata daha sağlam tutunmasına, yarınlara daha sağlam yürümesine, daha güçlü yürümesine katkı sağlıyoruz. Bazen küçük bir bilgi bize düşündüğümüzden fazla güç sunacaktır. O yüzden toplumda yoğun yaşanan sıkıntılardan biri olan diyabet hasatlığıyla alakalı Sağlık Müdürlüğü hocalarımızın yaptığı bu çalışma gerçekten önemli ve okullarımızda da bizlerin yavrularımızda gördüğümüz bir durum. Dolayısıyla onlara daha sağlıklı bir ortam sunabilmek, daha fazla katkı sağlayabilmek için bu konudaki bilgilerimizin pekişmesi önem arz ediyor” dedi.

Konuşmaların ardından Çocuk Endokrin Uzmanı Doç. Dr. Semih Bolu, Çocuk Diyabet Hemşiresi Tuğba Bükecik, Diyetisyen Merve Açar tarafından öğretmenlere eğitim verildi. Program, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Öztürk’ün ebeveyn gözünden Tip 1 diyabeti anlatmasının ardından sona erdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7