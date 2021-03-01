Öğretmen ve öğrenciler ilki başardı, sıfır alkollü bitkisel dezenfektan üretti

Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından harekete geçen Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrenciler, el ve ortam dezenfektanı üretimine başladı. 2020'nin 10 aylık sürecinde 5 milyon 750 bin TL ciro yapan okuldaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kimya Öğretmeni Abdulkadir Baysal öncülüğünde harekete geçen okul, alkollü dezenfektan kullanımında elde meydana gelen tahrişi önlemek amacıyla A, B ve vitaminleriyle zengin moringa bitkisinden alkolsüz ve kimyasal madde içermeyen el ve ortam dezenfektanı üretmeyi başardı.

Çalışmaları hakkında bilgiler veren Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halis Karabulut, "Mart ayında ilk vakanın görülmesinden sonra ortam dezenfektanı üretimi ile çalışmalarımıza başladık. Sonrasında el dezenfektanı, sınavlarla birlikte giysi dezenfektanı, ayakkabı ve paspas dezenfektanı gibi ürünler ortaya çıktı. Okulların ve resmi kurumların el sabunlarını, köpük sabunu, çamaşır suyu ve yoğun çamaşır suyu gibi malzeme ihtiyaçlarını karşıladık. Mart ayından itibaren 10 ayda öğrencilerimizle birlikte çalıştık. Burada 5 milyon 750 bin TL ciro yaptık. Öğrencilerimize de 180 bin TL civarında ücret ödeyerek çalışmalarının karşılığını verdik" dedi.

Karabulut, "Yeni ürünümüzde alkol ve kimyasal madde içermeyen, yenilebilir maddelerden yapılan el ve ortam dezenfektanıdır. Bu ürünümüzün ana bitkisi moringadır. Bu bitki bugünlerde çok meşhur ve baya ürünü ortaya çıktı. Ülkemizde üretilen bir bitki olduğu için değerli bir malzemedir. Alkollü dezenfektanlarda ele temas ettiği zaman bir süre sonra buharlaşıyor ve buradaki yağ tabakasını çözüyor. Bu tabakada kendisi kadar su tuttuğu için eldeki nemde gidiyor. Dolayısıyla deri de deformeler oluyor. Ortam dezenfektanında da klorlu ve hipoklorit kullanıyoruz. Bu ürünü kullanırken ortamı boşaltmak zorunda kalıyoruz. Belli bir süre ortamda kimsenin bulunmaması gerekiyor. Bu ürünümüzü sıktığınız zaman, yenilebilir malzemeler olduğu için hiçbir zararı yok ve ortamda kullanıldığı zaman boşaltmaya gerek yok. Sınav aralarında, hastanelerde ve cezaevlerinde çok rahatlıkla kullanılabilecek bir ürün olmasını sağlıyor" şeklinde konuştu.





"Bitkisel dezenfektanın vücuda faydası var"

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Abdulkadir Baysal ise, “Mevcutta kullandığımız ürünlerde alkol ve kimyasal maddeler içeriyor. Bu kimyasallar, insan sağlığına zararlıdır. Bundan dolayı bizde bir arayış içerisine girdik. Bu arayış neticesinde bilimsel makaleleri ve dünyada yapılan araştırmaları inceledik. Bu araştırmalar neticesinde biz moringa bitkisine ulaştık ve bu ürünü kullanma kararı aldık. Bu ürünün yanında antioksidan madde üreten otlarda kullandık. Bu otlarla birlikte bir karışım yaptık ve bu ürünümüzü elde ettik. Şimdi kullandığımız hem ortam dezenfektanlarında hem de el dezenfektanlarımızda kimyasal maddeler söz konusudur. El dezenfektanlarında kullandığımız alkol özellikle elimizin üstündeki yağ tabakasını çözdüğü için ellerimizde bir kuruluğa ve çatlamaya sebep oluyor. Bizim ürettiğimiz üründe ise bildiğimiz otlardan üretildiği için yenilebilir besin dediğimiz yüzde 100 bitkisel ürünlerden meydana geliyor. Bunun da insan vücuduna en ufak bir zararı olmuyor. Bu ürünlerin bakterilere etkisi olduğu gibi vücudumuza yararlı özellikleri de var. Moringa bitkisi, A, B ve E vitaminleri bakımından çok güçlü bir bitkidir. Cilde temas edip, cilt olnu emdiğinde faydası bile oluyor. Ayrıca, moringa bitkisinin SARS ve MERS virüslerine karşı etkinliği söz konusuydu. Biz bundan dolayı bu bitkiyi kullanmaya karar verdik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda biz bunu Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olmuş bir kuruluşa gönderdik ve sonucunda da ürünümüzün bakterisidal ve pungisidal aktiviteye sahip olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.