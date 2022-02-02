Öfke Kontrol Bozukluğu Nedir? Tedavisi Var mıdır?

Öfke çok güçlü bir duygu olmasının yanında, genellikle kişi tarafından kabul edilmeyen diğer olumsuz duygu ve düşünceleri barındırır. Yetersizlik, sevilmeme, çaresizlik gibi duyguların dışa vurumu olarak öfke duygusu ortaya çıkabilmektedir. Diğer olumsuz duygular için olduğu gibi bu duygunun da aslında neyi temsil ettiğini anlamak ve farkındalığı bu yönde oluşturmak önemlidir.

Öfke, engellenme, saldırıya uğrama, tehdit edilme, yoksun bırakma, kısıtlama gibi durumlarda hissedilen ve genellikle neden olan şeye ya da kişiye yönelik şu ya da bu biçimde saldırgan davranışlarla sonuçlanabilen oldukça yoğun olumsuz bir duygu olarak tanımlanırken, öfke kontrol bozukluğu diğer bir canlı yada nesneye yönelik incitici ve rahatsız edici davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Bu durumun bozukluk veya hastalık olarak adlandırılabilmesi için ise sürekli ve tekrarlayıcı nitelikte ayrıca kişinin işlevselliğinin bozulması gerekmektedir.

Dürtü denetim bozuklukları başlığı altında öfke kontrol sorunu olabileceği gibi, çeşitli diğer psikiyatrik bozuklukların bir belirtisi olarak da karşımıza çıkabilir. Depresyon, bipolar bozukluk, anksiyete bozukluklarında da görülebilecek olan bu belirtinin ayrıntılı değerlendirmesinin yapılması önemlidir.

Psikiyatrik hastalıkların yanında çeşitli tibbi durumlar da bu hastalığın belirtileri görülebilirken, öfke kontrol bozukluğu sürekli sinirlilik hali ve kortizol salınımı ile kronik stres hali yaratarak çeşitli tıbbi hastalıkların oluşumuna zemin hazırlayabilmektedir. Örneğin, şeker hastalığı olarak bilinen Diyabet hastalığı veya yüksek tansiyon hastalığı bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Bu denli kişinin hem tıbbi, hem sosyal, hem de mesleki alanda sorunlar yaratabilen, öfke kontrol sorunu için yardım alarak bunların önüne geçebilecek olmak, bireyin hayatını olumlu yönde geliştirecektir. Bazen sadece öfke kontrol sorunu tiroid gibi hormonların bozukluğuna bağlı olabileceği gibi, bazen de sebebi anlaşılamayan cilt döküntülerinin ruhsal bir hastalığa bağlı olabileceği ise akılda tutulmalıdır.