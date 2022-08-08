Ödemden Kurtulmak İçin 8 Doğal Yöntem!

Su tutumu, inflamasyon, bazı ilaçlar, düşük serum protein düzeyleri, dolaşım problemleri, böbrek hastalıkları, solunum bozuklukları, lenf ödem ve karaciğer fonksiyon bozuklukları periferal ödeme sebep olmaktadır.

Ödemden kurtulmanın 8 doğal yöntemi;

Sodyum Tüketimini Azaltmak; Tuz içeriği yüksek paketli gıdalardan uzak durum; beslenmenizde taze sebze meyvelere ve sağlıklı yağlara yer vermek gereklidir. Ayrıca serum sodyum değerinin düşük olması da ödeme neden olabilmektedir. Bu nedenle düzenli aralıklarla kan tetkiklerinde serum sodyum değerlerini kontrol etmek gerekmektedir.

Hareket; Fiziksel olarak aktif olmak periferal ödemin baskılanmasında etkilidir.

Maydanoz; Maydanoz doğal bir diüretiktir bu nedenle; Bol maydanoz tüketmek veya smootielerin içerisine ekleyerek sıvı tüketmek ödemin yok olmasına yardımcı olur.

Karahindiba; Karahindiba da yine bir doğal diüretiktir ve karahindiba çayı tüketmek ödemi rahatlatmaya yardımcıdır.

Kırkkilit Otu; Pek çok faydası olan kırkkilit otu, ödem atmada da yardımcıdır.

Esansiyel Yağlar; Greyfurt ve rezene yağı ile ödem olan bölgelere yapılan masaj, bu bölgelerdeki ödemin dağıtılmasında etkilidir. Bu yağlar hem anti-inflamatuar hem de doğal diüretiktir.

Masaj; Doğru masaj teknikleri periferal ödemin tedavisinde etkilidir.

Ödemli Bölgeyi Havaya Kaldırmak; Günde birkaç kez ödemli bölgeyi havaya kaldırmak, o bölgedeki basıncı azaltacak ve rahatlatacaktır.