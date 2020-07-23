Obeziteye karşı alternatif, mide balonu yöntemi

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Abdülhalim Serden Ay, obezite ameliyatından korkan hastaların mide balonu yöntemini tercih ederek kilo verebileceğini ifade etti.

Medicana Konya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Abdülhalim Serden Ay, mide balonunun vücut kitle indeksi 27’nin üzerinde olan hastalarda rahatlıkla uygulanılacak bir yöntem olduğunu söyledi.

1-2 saat dinlenerek iş başı yapılabiliyor

Midenin içerisine yaklaşık 500 cc hacminde bir balonu ameliyat olmadan endoskopik olarak yerleştirip, midenin içerisinde şişirdiklerini anlatan Doç. Dr. Abdülhalim Serden Ay, “İşlemimiz yaklaşık 10-15 dakika kadar sürüyor. Daha sonra hastanın hastanede yatmasını gerektirmeyecek bir işlem. Hasta hastanede yatmadan 1-2 saat dinlendikten sonra rahatlıkla işinin başına geri dönebiliyor. 6 aylık ve 1 yıllık balonlarımız mevcut. Hastanın vücut kitle indeksine göre hastaya en uygun balonu tercih ediyoruz” dedi.

“Tek seferde aldıkları yemek miktarı azalıyor”

Mide balonunun obeziteye alternatif bir tedavi olarak ameliyattan korkan hastalar için bir tedavi seçeneği durumunda olduğunu kaydeden Doç. Dr. Ay, “Mide balonu iki şekilde fayda sağlayarak kilo vermemize sebep oluyor. Birincisi balonun midede hacim kaplaması sebebiyle hastaların tek seferde aldıkları yemek miktarı azalıyor. İkinci olarak da balon devamlı mide duvarını gerdiği için beyine ben tokum sinyalleri gönderiyor ve hastamız uzun süreli tokluk hissediyor” ifadelerini kullandı.

Vücut kitle indeksi özellikle 35’in üzerinde olan hastalara cerrahi yöntemi (tüp mide ameliyatı) önerdiklerini aktaran Ay, vücut kitle indeksi 27 ile 35 arasında olan hastalara ise mide balonunun uygun bir yöntem olduğunu belirterek, 15 dakikalık kısa bir sürede hastanın ağrı sızı duymadan işlemi gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.