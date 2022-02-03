Obezite için aradığı tedaviyi Eskişehir’de buldu

Obezite hastalığı nedeniyle tüp mide ameliyatı için Irak’tan Eskişehir’e gelen Omar Saad Salih, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşarak ülkesine döndü.

Dünya genelinde en yaygın sağlık sorunlarından biri olan obezite, her yaştan insanı etkiliyor. Genellikle hareketsizlik ve düzensiz beslenme nedeniyle ortaya çıkan obezite, aşırı kilo alımı nedeniyle yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Hipertansiyon, bağırsak kanseri ve çeşitli koroner hastalıklara yol açabilen obezite, ileri seviyelerde cerrahi müdahale gerektirebiliyor. Obeziteyle mücadelede verilen gelişmiş sağlık hizmetleri, yurt dışından çok sayıda hastanın Türkiye’yi tercih etmesini sağlıyor. Tüp mide ameliyatı için Irak’tan Eskişehir’e gelen obezite hastası Omar Saad Salih’in operasyonunu Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk gerçekleştirdi. Ameliyatın ardından ilk aşamada 10 kilo veren Salih, mutlu bir şekilde ülkesine döndü. Obeziteyle mücadelede en güçlü önlemin spor ve hareket olduğuna değinen Op. Dr. Oruk, beslenme düzenine de dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

“Obezite tedavisi için yurt dışından Türkiye’ye gelen hasta sayısı arttı”

Son dönemde gelişmiş sağlık hizmetleri nedeniyle farklı ülkelerden Türkiye’ye obezite tedavisi için gelen hasta sayısının arttığının altını çizen Op. Dr. İhsan Oruk, “Obeziteye karşı en güçlü önlem spor ve harekettir. Tabi beslenme alışkanlığının da daha sağlıklı ve düzenli olması gerekiyor. Yağlı yiyeceklerden uzak durmak da büyük önem taşıyor. Covid-19 pandemisiyle birlikte obezite vakaları da arttı. İnsanlar evlerine kapandıkça hem hareketsiz kaldılar hem de fazla yemeye yöneldiler. Bu durum sadece Türkiye’de değil tüm dünyada böyle seyretti. Son dönemde obezite tedavisi için yurt dışından Türkiye’ye gelen hasta sayısı da artış gösterdi. Özellikle Eskişehir bu konuda önemli bir merkez konumunda. Burada oldukça gelişmiş bir sağlık hizmeti alarak ülkelerine sağlığına kavuşmuş ve mutlu şekilde dönüyorlar. Sağlık turizmi açısından bu durum çok önemli. Ülkemizin sağlık alanındaki prestiji ve bilinirliği artıyor” dedi.