Obezite ameliyatları Zımba Hattı Güçlendirme Tekniği ile daha güvenli

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Utku Tantoğlu, Zımba Hattı Güçlendirme (SLR) yöntemiyle obezite ameliyatlarında komplikasyonların azaldığını ve daha güvenli hale geldiğini ifade etti.

Tüp mide ameliyatının, midenin cerrahi bir işlemle bir tüp haline getirilmesi operasyonu olduğunu belirten Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Utku Tantoğlu, obezite ameliyatlarının diğer bütün ameliyatlar gibi belli riskleri olduğunu söyledi. "Tüp mide operasyonları multidisipliner bir yaklaşımla gerçekleştirilmeli, takip süreci de aynı disiplinle sürdürülmelidir" diyen Op. Dr. Utku Tantoğlu, güvenli cerrahi uygulandığı takdirde tüp mide ameliyatlarında riskin minimize edildiğine dikkat çekti.

Bu yöntem obezite ameliyatlarındaki komplikasyonları azaltıyor

Dr. Tantoğlu, "SLR ismini verdiğimiz (Staple Line Reinforcement) Zımba Hattı Güçlendirme Yöntemi bu ameliyatın en önemli noktalarından biridir. Midenin iki tarafı stepler isimli cihaz yardımı ile kesildikten sonra SLR aşamasına geçilir. FDA onaylı özel bir dikiş sistemiyle zımba hattı dikilerek çok daha güçlü hale getirilir. Bu yöntem sayesinde obezite ameliyatlarında görülen komplikasyon riski oldukça azalır" dedi.

Hastalarının tümünde en güvenilir yöntemlerinden biri olan Zımba Hattı Güçlendirme Yöntemini uyguladıklarını belirten Dr. Utku Tantoğlu, şöyle devam etti:

"Biz tüm obezite ameliyatlarımızda rutin olarak Zımba Hattı Güçlendirme Yöntemini uyguluyoruz. Öte yandan bu yöntem sayesinde, komplikasyon oranlarının aşağıya çekilmesi sayesinde hastalara rutin dren konulmasına da gerek kalmamaktadır. Bu da hastanın ameliyat sonrası konforunu sağlarken, dren çekilme aşamasındaki ağrılı periyodu yaşamamasını sağlar” diye konuştu.