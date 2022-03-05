Obez bireyler için sağlıklı beslenme önerileri

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile obeziteden kaçınmak mümkün olduğunu belirterek, obez bireylere yönelik beslenme önerilerinde bulundu.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, bulaşıcı olmayan hastalıklar, günümüzde dünyadaki en büyük salgınlardan biri olduğunu belirterek, fazla kilo ve obezite yüzünden her yıl en az 3,4 milyon kişi hayatını kaybettiğini söyledi. Kalp hastalığı, felç ve diyabet riski; beden kütle indeksinin artmasına bağlı olarak giderek arttığını ifade eden Dr. Ağırtaş, tüm dünyada fazla kiloluluğun ve obezitenin prevalansı giderek artmakta olup obezite prevalansı 1975’den beri yaklaşık üç kat arttığını aktardı.

"Besinler dikkate alınarak seçimler yapılmalıdır"

Sağlıklı yaşam biçiminin sağlıklı beslenme ile aktif bir yaşam için arttırılmış fiziksel aktivite düzeyine dayalı olduğunu anlatan Dr. Ağırtaş, "Besin gruplarında yer alan besinlerden sağlıklı seçim yapılabilmesi için besinlerin renk çeşitliliğine, yapısal özelliklerine, bireyin sağlık ve hastalık durumuna, yaşına ve cinsiyetine, fiziksel aktivite ve fizyolojik durumunun özelliklerine dayalı, besinlerin posa, yağ, tuz ve eklenmiş şeker içerikleri dikkate alınarak seçimler yapılmalıdır" dedi.

"Yağ ve şeker içeriği yüksek olanların tüketimi sağlıksız seçimlerdir"

"Günlük beslenmede önerilen su tüketiminin sağlanması, beslenmede zeytinyağının yer alması, aktif yaşamın desteklenmesi, sağlıklı yaşam biçiminin tamamlayıcısı olarak önem taşımaktadır" ifadelerine yer beren Dr. Ağırtaş, "Sağlığınız için yetişkinlikte haftanın en az 5 günü ve günde en az 30 dakika orta şiddetli, çocukluk çağında ise günde en az 60 dakika orta ve yüksek şiddetli fiziksel aktivite yapılmalıdır. Fazla kilolu veya obez olmak; hipertansiyon, hiperlipidemi, kalp-damar hastalıkları, inme, Tip 2 diyabet, bazı kanser türleri, kas-eklem hastalıkları ve solunum sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık sorunları riskini artırır. Günlük beslenmede taze sebze ve meyvelerin, tam tahıl ürünlerinin, süt ve ürünleri, balık, tavuk ve diğer yağsız etler ile kuru baklagillerin tüketimi sağlıklı seçimlerdir. İşlenmiş ve hazır besinlerden yağ ve şeker içeriği yüksek olanların tüketimi sağlıksız seçimlerdir" diye konuştu.

"Gün boyu hareketli olunmalıdır"

Fazla kilolu ve obez bireyler için sağlıklı beslenme önerilerinden de bahseden Dr. Ağırtaş, "Hazır meyve suları, gazlı içecekler yerine ayran, boza, salep gibi sağlıklı içecekler tercih edilmelidir. Kızartma yerine ızgara, haşlama, buharda ve fırında pişirme yöntemleri seçilmelidir. Aşırı tuz tüketiminden kaçınılmalıdır. Gün boyu hareketli olunmalıdır. Hızlı vücut ağırlık kaybına neden olan popüler diyetler ve kontrolsüz zayıflama ilaçları kesinlikle uygulanmamalıdır. Fazla kilolu ve obez bireylerin zayıflama diyeti önerisi sadece diyetisyen danışmanlığı ile belirlenmelidir" şeklinde konuştu.