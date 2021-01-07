O bir iyilik meleği... Mesut Özil 157 çocuğu ameliyat ettirdi

Uzun bir süredir Fenerbahçe ile ismi anılan ve Sarı Lacivertli takımın rüyası olarak adlandırılan Mesut Özil'in kısa süre içerisinde resmi imzayı atması ve Türkiye macerasına yelken açması bekleniyor. Türk futbolseverler yıldız futbolcuyu izlemeyi heyecanla beklerken Mesut Özil, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Daha önce birçok projede yer alan ve insanlara yardım eli uzatarak tüm dünyasının büyük bir saygısını kazanan Mesut Özil, yine gönülleri fethetti.