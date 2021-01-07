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O bir iyilik meleği... Mesut Özil 157 çocuğu ameliyat ettirdi
Fenerbahçe'ye transferi çok konuşulan Mesut Özil'den gece geç saatlerde bir paylaşım geldi. Sosyal sorumluluk projelerine devam eden Özil, , 2020 yılında 157 çocuğun ameliyatlarını gerçekleştirdiklerini, 2021 yılında yardımlarını sürdürmeye devam edeceğini vurguladı
Sağlık 07.01.2021, 15:54 07.01.2021, 16:23
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Uzun bir süredir Fenerbahçe ile ismi anılan ve Sarı Lacivertli takımın rüyası olarak adlandırılan Mesut Özil'in kısa süre içerisinde resmi imzayı atması ve Türkiye macerasına yelken açması bekleniyor. Türk futbolseverler yıldız futbolcuyu izlemeyi heyecanla beklerken Mesut Özil, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Daha önce birçok projede yer alan ve insanlara yardım eli uzatarak tüm dünyasının büyük bir saygısını kazanan Mesut Özil, yine gönülleri fethetti.
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