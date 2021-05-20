Nüfusu 1 milyon 850 bin 565 olan Trakya’da aşı olan kişi sayısı 1 milyona yaklaştı

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere toplamda 1 milyon 850 bin 565 kişi olan Trakya’da 781 bin 368 kişi aşı oldu.

Nüfusu 1 milyon 850 bin 565 Trakya’da Sağlık Bakanlığı Günlük Aşı Tablosu verilerine göre, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de toplamda 781 bin 368 kişi aşı oldu.

Kırklareli ve Edirne’nin yarısı aşılanırken, Tekirdağ’ın 3 te 1’i aşılandı

Trakya’da en çok aşı 376 bin 211 kişi ile Tekirdağ’da uygulanırken, Edirne’de 224 bin 805, Kırklareli’nde ise 180 bin 352 kişiyle Trakya’da toplamda 781 bin 368 kişi aşıyı yaptırdı. Bu veriler ile 1 milyonluk nüfusuyla Tekirdağ’ın 3’te 1’i, Edirne’de 407 bin 763’lük nüfusunun yarısı aşı yaparken, Kırklareli’nde de toplam 361 bin 737 olan nüfusunun yarısı aşıyı yaptırdı.

Bugün itibariyle ülke genelinde aşı olan kişi sayısı 26 milyon 992 bin 176 kişi oldu.