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Nu varyantı endişelendiriyor: Bazı sınırlar kapatıldı bile

Corona virüsü salgınının bugüne kadar tespit edilen "en çok mutasyona uğramış varyantı" olarak da bilinen Nu varyantı hem yetkilileri hem de bilim insanları endişelendirmeye devam ediyor... Vakaların çıktığı ülkeler kırmızı listeye alınırken, sınırlar da kapandı.

Sağlık 26.11.2021, 13:51
Nu varyantı endişelendiriyor: Bazı sınırlar kapatıldı bile

2019 yılının sonunda ortaya çıktıktan sonra yayılımını ve insanları öldürmeyi mutasyona uğrayarak ve ilaç ve aşılara daha dayanıklı bir hale gelerek devam eden Covid-19’un Afrika kıtasında tespit edilen yeni varyantı endişe yaratmaya devam ediyor…

Bilim insanları resmi adıyla B.1.1.529 olarak bilinen Nu varyantı ile ilgili açıklama yaptı. Henüz vaka sayısının az olmasına rağmen çok farklı ülkelerde tespit edilen ve corona virüsünün şu ana kadar en çok mutasyona uğramış versiyonu olan Nu varyantı devletleri de harekete geçirdi.

“YENİ DALGAYA SEBEP OLABİLİR”

Birleşik Krallık, Nu varyantının ülkeye gelmesini engellemek için Güney Afrika uçuşlarını durdurmak için harekete geçti. Yetkililer hızla yayılan bu varyantı derin bir endişeyle izlediklerini açıklarken, İngiliz Sağlık Güvenlik Ajansı, “Şu ana kadar izlediğimiz en endişe verici varyant. Delta varyantından çok daha büyük bir endişe oluşturuyor ve dünya genelinde yeni corona virüsü dalgalarına sebep olabilir” açıklamasını yaptı.

İngiliz The Times gazetesi Sağlık Bakanı Sajid Javid’in Botswana, Namibya, Zimbabve, Lesotho ve Eswatini (eski adıyla Svaziland) ülkeleriyle birlikte Güney Afrika’yı kırmızı listeye almaya hazırlandığını aktardı. Bu ülkelere seyahat yasağı getirilmesi gündemdeyken, ülkeye her gün Güney Afrika’dan 500 ile 700 yolcunun giriş yaptığı da belirtildi.

Nu varyantının geçirdiği mutasyonları inceleyen bilim insanları, “Daha dayanıklı olma ihtimali ve daha hızlı yayılma ihtimali mevcut” açıklamasını yaptı.

İlk olarak Güney Afrika, Botsvana ve Hong Kong’ta tespit edilen Nu varyantı, Güney Afrikalı bilim insanlarının rutin PCR testinde endişe verici sonuçlar ortaya çıkınca panik yaratmıştı. Bilim insanları Nu varyantının ülke genelinde hızla yayıldığını tespit etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü konuyla ilgili bir açıklama yaptı… B.1.1.159 kod ismiyle bilinen virüsün ilk inceleme sonuçlarını paylaşan yetkililer, “çok sayıda mutasyon bulundu” duyurusunu yaptı.

Virüs ile ilgili incelemelerin devam edeceğini ve ona göre bir karar verileceğini açıklayan yetkililer, bazı ülkelerin aldığı sınırları kapatma kararı ile ilgili bir açıklamaları olmadığını duyurdu.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, “DSÖ bir toplantı hazırlığı içinde” diyerek toplantıda bu virüs ile ilgili karar alınabileceğinin altını çizdi.

ASYA DA KAPANIYOR

İngiltere ve diğer bazı ülkelerin sınırları kapatma kararı sonrasında, Asya ülkeleri de benzer hamleler yapmaya başladı.

Singapur, Güney Afrika ve bölgedeki ülkelerden gelen turistlerin ülkeye girişine kısıtlama getirme kararı aldığını duyurdu. Öte yandan Japonya hükümeti de Güney Afrika ve diğer Afrika ülkelerinden gelenler için sınırlarda önlemleri artırma kararı aldı.

Hindistan hükümeti de Güney Afrika ve diğer “riskli” ülkelerden gelenlerin test sonuçlarına dikkat edilmesini istedi. Tayvan’da ise “yüksek riskli” Afrika ülkelerinden gelenlere 14 gün karantinada kalma kuralı getirildi.

AB’DEN ACİL DURUM ÇAĞRISI

Avrupa Birliği’nden de Nu varyantı ile ilgili yeni bir açıklama geldi…

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, AB Komisyonu’nun acil durum kararı almayı gündeme getirerek Güney Afrika ülkeleriyle AB ülkelerinin uçuşlarının askıya alınmasının isteneceğini duyurdu.

Öte yandan İtalya da son 14 gün içinde Güney Afrika ile birlikte bu ülkelere gidenleri ülkeye almayacaklarını duyurdu.

Nu varyantını durdurmak için böyle bir karar alındığını açıklayan İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, “Bilim insanları B.1.1.529 varyantını inceliyor ve olabilecek en iyi önlemi alacağız” dedi.

İSRAİL’DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Öte yandan bu gelişmeler yaşanırken İsrail Sağlık Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi…

İsrail Sağlık Bakanlığı bugün bir son dakika açıklaması yaparak, ülkede Nu varyantı tespit edildiğini duyurdu. İsrail’in çok okunan gazetelerinden Haaretz, Nu varyantının ülkede tespit edildiğini aktardı.

ALMANYA DA UÇUŞLARI ASKIYA ALIYOR

Öte yandan Reuters haber ajansına konuşan Alman Sağlık Bakanlığı kaynakları, Cuma akşamından itibaren Güney Afrika ile Almanya arasındaki uçuşların askıya alınacağını duyurdu.

Bu kararın Cuma gecesinden itibaren uygulanacağı belirtilirken, havayolu şirketlerinin sadece Güney Afrika’dan Alman vatandaşlarını taşıyacağı kaydedildi. Aşılı olup olmamalarına bakılmaksızın, Güney Afrika’dan ülkeye dönen Alman vatandaşlarından 14 gün karantina kalmaları istenecek.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Bu yeni  varyant bizi endişelendirdi. Proaktif ve erken çalışmamız gerekiyor.  İsteyeceğimiz son şey, daha çok soruna sebep olacak yeni varyantlar” dedi.

Çekya hükümeti de Güney Afrika ile birlikte bölgedeki ülkelerle uçuşları askıya alma kararı aldı.

GÜNEY AFRİKA’DAN TEPKİ

İngiltere’nin Güney Afrika’ya yönelik uçuş yasağı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi… Güney Afrika yönetimi, İngiltere’nin aldığı bu kararın çok aceleye getirildiğini duyururken Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, “Bizim esas endişemiz bu kararın her iki ülkenin turizm sektörlerini ve iş dünyasına yapacağı etki” dedi.

Güney Afrikalı yetkililerin, İngilizlerle iletişime geçerek bu kararın gözden geçirilmesini isteyeceği de belirtildi.

BİRÇOK MUTASYONDAN PARÇA VAR

Bilim insanları Nu varyantında, Beta varyantındaki K417N ve E484A mutasyonlarının tespit edildiğini ve bunların aşıya karşı direnç sağladığını açıklarken aynı zamanda Delta varyantında bulunan N440K ve New York varyantında bulunan S477N mutasyonlarının da tespit edildiğini duyurdu. Bu mutasyonlar da antikorlardan kaçmaya yarıyor.

Öte yandan uzmanlar P681H ve N679K mutasyonlarının da tespit edildiğini ve bunların normalde birlikte çok nadiren görüldüğünü aktardı. Uzmanlar bu mutasyonların da aşıya direnç sağladığını belirtti.

Bilim insanları Nu varyantında bulunan N501Y mutasyonunun ise bulaşmayı hızlandırdığını dile getirdi. Nu varyantında ayrıca, G446S, T478K, Q493K, G496S, Q498R ve Y505H mutasyonları tespit edildiği kayıtlara geçti. Fakat bilim insanları henüz bunların etkisinin bilinmediğinin altını çizdi.

Kaynak: Sozcu.com.tr

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