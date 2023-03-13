Now Aesthetic diş tedavisi hizmeti vereceğini duyurdu

Sağlık turizmi sektörünün önemli temsilcilerinden Melik Yağmur, saç ekimi alanında sürdürdüğü çalışmalarına, diş estetiği operasyonlarını da eklemeye hazırlanıyor.

Now Hair Time ve Now Aesthetic ile sağlık turizmindeki çalışmalarına devam eden Melik Yağmur, ülkemize gelen sağlık turistlerine saç ekimi hizmetinin yanı sıra diş tedavisi hizmeti de vereceğini duyurdu.

“Now Aesthetic ile Dental Turizm’de de en iyi olmayı hedefliyoruz”

Saç ekimindeki yakaladığı ivmeyi Now Aesthetic ile sürdüren Melik Yağmur, dental estetik operasyonlarında da Türkiye’nin en iyi kliniği olmayı hedeflediğini söyledi.

Melik Yağmur, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Saç ekiminde olduğu gibi diş operasyonlarında da müşteri odaklı bir marka olmaya devam edeceğiz. Sektördeki tecrübe ve deneyimlerimizi kullanarak Now Aesthetic markamız ile hastalarımıza uluslararası sağlık standartlarında son teknoloji, kaliteli hizmet sunuyoruz. Bu doğrultuda ülkemizin sağlık turizmine ve sektöre maksimum değer katmayı hedefliyoruz.”

“Hastalarımızın güven ve konforu bizler için çok önemli”

Yurtdışındaki yüksek maliyetler dolayısıyla dental estetik için Türkiye’yi tercih eden sağlık turistleri, özellikle gülüş tasarımı, implant, diş beyazlatma gibi hizmetlere yöneliyor. Ülkemizde yüksek standartlarda kaliteli hizmetin verildiğini vurgulayan Melik Yağmur, “Saç ekiminde olduğu gibi diş operasyonlarında da hastalarımıza otel ve transfer desteği sunuyoruz. Tüm hastalarımızı havalimanından aldıktan sonra 5 yıldızlı otelimize yerleştiriyor ve baştan sona kendilerine eşlik ediyoruz. Hastalarımızın güven ve konforu bizler için çok önemli. Markamız; diş beyazlatma, kanal tedavisi, porselen diş, zirkonyum diş, e-max, lamine, implant hizmetleri vermektedir” şeklinde konuştu.