banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Rus uçağı radardan kayboldu!
Rus uçağı radardan kayboldu!
Ekim ayı enflasyon şampiyonu: Kadın hırkası!
Ekim ayı enflasyon şampiyonu: Kadın hırkası!
En çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı
En çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı
Alışveriş turizminde Türkiye öne çıktı!
Alışveriş turizminde Türkiye öne çıktı!

Nöroloji Uzmanı Dr. Sönmez: “Unutkanlığın ortadan kaldırılması için yaşam tarzının değişmesi gerekebilir”

Medicana International Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. A. Tolga Sönmez, “Unutkanlığın ortadan kaldırılması veya azaltılması için insanların yaşam tarzlarını değiştirmesi gerekebilir” dedi.

Sağlık 03.11.2021, 15:57
Nöroloji Uzmanı Dr. Sönmez: “Unutkanlığın ortadan kaldırılması için yaşam tarzının değişmesi gerekebilir”

Medicana International Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. A. Tolga Sönmez, “Unutkanlığın ortadan kaldırılması veya azaltılması için insanların yaşam tarzlarını değiştirmesi gerekebilir” dedi.

Uzm. Dr. A. Tolga Sönmez, bellek kavramı, genç yaşta unutkanlığın nedenleri, unutkanlık tedavisindeki yöntemler, hafızayı güçlendirmek adına yapılması gerekenler gibi unutkanlığa bağlı olarak görülen şikayetler ve tedavileri hakkındaki sorulara açıklık getirdi. Uzm. Dr. Sönmez, yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkan nöroloji polikliniğine en sık başvurulan şikayetlerin arasında unutkanlığın geldiğini açıkladı. Ancak son dönemde genç yaş grubunda da sık görüldüğünü söyleyen Sönmez, bu şikayetlerle hastaneye başvuruların fazlasıyla görüldüğünü ifade etti. Dr. Sönmez, unutkanlık probleminden kişinin iş ve sosyal yaşantısının olumsuz etkilendiğini belirterek, kişinin bir olayı hatırlamasının tutum ve ilgilerine göre değişime uğradığı söyledi.

Genç yaşta en sık rastlanan unutkanlık sebepleri

Uzm. Dr. A. Tolga Sönmez, depresyon, kötü beslenme, sistematik hastalıklar, beyin hasarı, epilepsi, çevresel etkenler, uyku bozuklukları ve alkol-uyuşturucu madde kullanımı yüzünden genç yaşta unutkanlık şikayetleri ile gelenlerin sayılarının gittikçe arttığını söyledi. Stres, üzüntü, ajitasyon, aşırı çalışma gibi nedenlerle sinir sisteminin biyokimyasının değiştiğinin, buna bağlı sinir sisteminin işleyişinin bozulduğunun altını çizen Sönmez, kişide uykusuzluk veya aşırı uyku, heyecan, takıntı, sinirlere hakim olamama gibi belirtilerin görüldüğünü ifade etti. Hareketsizlik ve yanlış beslenme ile kilo alan kişilerin kontrolsüz ve az yiyerek kilo verme çabaları, doğal besinlerin azlığı, vücut için lazım olan birçok vitamin ve minerallerin azlığı sebebiyle gençlerde unutkanlık görüldüğünü söyleyen Sönmez, tiroid hormon bozuklukları, hipoglisemi, şeker hastalığı (DM) gibi sistemik hastalıklar, vitamin B12 , folat ve D vitamini eksikliği şayet iyi tedavi edilmezse unutkanlığa sebep olduğunu vurguladı. Sönmez, genç yaşta beyin hasarına sebep olan bazı hastalıklar ve kazalar ile bazen de beyin operasyonlarının unutkanlık sebebi olabildiğinin altını çizdi. Uzm. Dr. A. Tolga Sönmez, gençlerin sürekli teknolojik aletlere aşırı maruz kalması durumunun de çevresel faktörler sebebiyle unutkanlık oluşturduğunu açıkladı.

Unutkanlık tedavisinde önerilen yöntemler

Uzm. Dr. Tolga Sönmez, unutkanlığı tedavi etmek için yapılacak ilk işin unutkanlığın sebeplerini saptamak olduğunu vurguladı. Sönmez, doğru bir tedavi uygulanabilmesi için unutkanlık durumunun bir nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, unutkanlık durumunun erken tanı ve tedavisinin oldukça önemli olduğunu, bu nedenle doğru zamanda doğru tedavi uygulanması gerektiğini kaydetti. Dr. Sönmez, unutkanlığın ortadan kaldırılması veya azaltılması için insanların yaşam tarzlarını değiştirmesi gerektiğini, örneğin kitap okumayan hastaların kitap okuma alışkanlığı edinmesi, yabancı dil öğrenmeye çalışmak, daha sosyal bir insan olmaya çalışmak, yeni öğrenmeler gerçekleştirebilecek eğitimlere katılmak ve zihnin daha fazla yorulmasını önlemek için gereksiz şeylere takılmamak gibi bireysel olarak uygulanabilecek yöntemler olduğunu belirtti. Hastaların unutkanlıkları için kaygılanmamaları gerektiğini ifade eden Dr. Sönmez, çünkü bu durumun sürekli düşünülmesinin unutkanlığın ilerlemesine neden olabildiğini kaydetti.

Zihnin dinlenmesi için yeteri kadar uyku gerektiğini, bu şekilde kişilerin kendi unutkanlıklarını azaltabildiklerini veya bu durumun ortaya çıkmasına engel olabildiklerinin altını çizen Uzm. Dr. Sönmez, sağlıklı bir yaşantı için yapılması gereken maddelerin hepsinin aynı zamanda hafızayı güçlendirmek için de yapıldığını vurguladı. Ayrıca sağlıklı besinler tüketmenin,

kitap okumanın, dengeli ve düzenli beslenmenin, eksik olan vitamin, minerallerin takviyelerini doktor kontrolünde yapmanın, sosyal ortamlarda bulunmanın, insan ilişkilerini geliştirmenin, iletişim kurmaya açık olmanın ve son olarak zihni çalıştıracak ve geliştirecek aktiviteler yapmanın hafıza fonksiyonunu desteklediğini bildiren Uzm. Dr. Sönmez, bu durumun azalmasında yardımcı olduğunu açıklayarak sözlerini noktaladı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6