Nöroloji Uzmanı Dr. Sönmez: “Unutkanlığın ortadan kaldırılması için yaşam tarzının değişmesi gerekebilir”

Medicana International Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. A. Tolga Sönmez, “Unutkanlığın ortadan kaldırılması veya azaltılması için insanların yaşam tarzlarını değiştirmesi gerekebilir” dedi.

Uzm. Dr. A. Tolga Sönmez, bellek kavramı, genç yaşta unutkanlığın nedenleri, unutkanlık tedavisindeki yöntemler, hafızayı güçlendirmek adına yapılması gerekenler gibi unutkanlığa bağlı olarak görülen şikayetler ve tedavileri hakkındaki sorulara açıklık getirdi. Uzm. Dr. Sönmez, yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkan nöroloji polikliniğine en sık başvurulan şikayetlerin arasında unutkanlığın geldiğini açıkladı. Ancak son dönemde genç yaş grubunda da sık görüldüğünü söyleyen Sönmez, bu şikayetlerle hastaneye başvuruların fazlasıyla görüldüğünü ifade etti. Dr. Sönmez, unutkanlık probleminden kişinin iş ve sosyal yaşantısının olumsuz etkilendiğini belirterek, kişinin bir olayı hatırlamasının tutum ve ilgilerine göre değişime uğradığı söyledi.

Genç yaşta en sık rastlanan unutkanlık sebepleri

Uzm. Dr. A. Tolga Sönmez, depresyon, kötü beslenme, sistematik hastalıklar, beyin hasarı, epilepsi, çevresel etkenler, uyku bozuklukları ve alkol-uyuşturucu madde kullanımı yüzünden genç yaşta unutkanlık şikayetleri ile gelenlerin sayılarının gittikçe arttığını söyledi. Stres, üzüntü, ajitasyon, aşırı çalışma gibi nedenlerle sinir sisteminin biyokimyasının değiştiğinin, buna bağlı sinir sisteminin işleyişinin bozulduğunun altını çizen Sönmez, kişide uykusuzluk veya aşırı uyku, heyecan, takıntı, sinirlere hakim olamama gibi belirtilerin görüldüğünü ifade etti. Hareketsizlik ve yanlış beslenme ile kilo alan kişilerin kontrolsüz ve az yiyerek kilo verme çabaları, doğal besinlerin azlığı, vücut için lazım olan birçok vitamin ve minerallerin azlığı sebebiyle gençlerde unutkanlık görüldüğünü söyleyen Sönmez, tiroid hormon bozuklukları, hipoglisemi, şeker hastalığı (DM) gibi sistemik hastalıklar, vitamin B12 , folat ve D vitamini eksikliği şayet iyi tedavi edilmezse unutkanlığa sebep olduğunu vurguladı. Sönmez, genç yaşta beyin hasarına sebep olan bazı hastalıklar ve kazalar ile bazen de beyin operasyonlarının unutkanlık sebebi olabildiğinin altını çizdi. Uzm. Dr. A. Tolga Sönmez, gençlerin sürekli teknolojik aletlere aşırı maruz kalması durumunun de çevresel faktörler sebebiyle unutkanlık oluşturduğunu açıkladı.

Unutkanlık tedavisinde önerilen yöntemler

Uzm. Dr. Tolga Sönmez, unutkanlığı tedavi etmek için yapılacak ilk işin unutkanlığın sebeplerini saptamak olduğunu vurguladı. Sönmez, doğru bir tedavi uygulanabilmesi için unutkanlık durumunun bir nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, unutkanlık durumunun erken tanı ve tedavisinin oldukça önemli olduğunu, bu nedenle doğru zamanda doğru tedavi uygulanması gerektiğini kaydetti. Dr. Sönmez, unutkanlığın ortadan kaldırılması veya azaltılması için insanların yaşam tarzlarını değiştirmesi gerektiğini, örneğin kitap okumayan hastaların kitap okuma alışkanlığı edinmesi, yabancı dil öğrenmeye çalışmak, daha sosyal bir insan olmaya çalışmak, yeni öğrenmeler gerçekleştirebilecek eğitimlere katılmak ve zihnin daha fazla yorulmasını önlemek için gereksiz şeylere takılmamak gibi bireysel olarak uygulanabilecek yöntemler olduğunu belirtti. Hastaların unutkanlıkları için kaygılanmamaları gerektiğini ifade eden Dr. Sönmez, çünkü bu durumun sürekli düşünülmesinin unutkanlığın ilerlemesine neden olabildiğini kaydetti.

Zihnin dinlenmesi için yeteri kadar uyku gerektiğini, bu şekilde kişilerin kendi unutkanlıklarını azaltabildiklerini veya bu durumun ortaya çıkmasına engel olabildiklerinin altını çizen Uzm. Dr. Sönmez, sağlıklı bir yaşantı için yapılması gereken maddelerin hepsinin aynı zamanda hafızayı güçlendirmek için de yapıldığını vurguladı. Ayrıca sağlıklı besinler tüketmenin,

kitap okumanın, dengeli ve düzenli beslenmenin, eksik olan vitamin, minerallerin takviyelerini doktor kontrolünde yapmanın, sosyal ortamlarda bulunmanın, insan ilişkilerini geliştirmenin, iletişim kurmaya açık olmanın ve son olarak zihni çalıştıracak ve geliştirecek aktiviteler yapmanın hafıza fonksiyonunu desteklediğini bildiren Uzm. Dr. Sönmez, bu durumun azalmasında yardımcı olduğunu açıklayarak sözlerini noktaladı.