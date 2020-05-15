NORMALLEŞME SÜRECİYLE İLGİLİ SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Türkiye'de son 24 saatte corona virüs nedeniyle 58 kişi yaşamını yitirdi. 33 bin 332 test yapıldı, bin 639 yeni vaka tespit edildi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı da binin altına inerek 998 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın kontrol altında" dedi ama bir kez daha rehavete karşı uyardı, "Alışveriş kuyrukları, pazar kalabalıkları risktir" dedi.

Normalleşme sürecinde uygulanacak koronavirüs tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı farklı sektörlere ilişkin 13 rehber hazırladı. Rehberlere Covid19bilgi.saglik.gov.tr sitesinden ulaşılabilecek. O rehberler şöyle:

- Oyuncak Mağazaları ile İlgili Önlemler

- Kitap ve Kırtasiye Mağazaları ile İlgili Önlemler

- Terzi, Ayakkabı Tadilat İşletmeleri ve Kuru Temizlemeciler ile İlgili Önlemler

- Şantiyelerde Alınacak Önlemler

- Pazar Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler

- Minibüsler ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

- Kuyumcu, Bijuteri, Saatçi ve Optikçi Esnafı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

- Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyeler ile İlgili Önlemler

- Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve Diğer Gıda Satış Yerleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

- Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri

- Bakkallar İçin Alınacak Korunma Önlemleri

- Ayakkabı ve Çanta Satışı Yapan Esnaflar ile İlgili Önlemler

- Madenlerde Alınacak Önlemler

Maden ve şantiyeler için detaylar

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs tedbirleri kapsamında maden ve şantiyelerde alınacak yeni tedbirleri açıkladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, madenlerde ve şantiyelerde yeni tedbirler alınacak. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tedbirler şöyle:

- Günlük ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı olanları belirlemek için çalışanların takibini yapmak.

- Servis olarak kullanılan araçların girişlerine el antiseptiği konulması.

- Yurt içi seyahatten dönen çalışanların sağlık kontrolünden geçirilmeden işbaşı yapmalarının engellenmesi.

- Bulaş riskini artırabilecek parmak izi okutulması gibi sistemlerin geçici süreyle kullanılmaması, mümkünse temassız sistemlerin kullanılması.

- Ara dinlenmeleri ve yemek molalarını da kapsayacak şekilde çalışma süreleri içinde çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin sosyal mesafeyi koruyacak şekilde planlanması ve takip edilmesi.

- Asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması.

- Ofis alanlarında maske kullanılması.

- Mümkün durumlarda vardiyaların bölünerek yoğunluk azaltılması.