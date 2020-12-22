Nöral terapi ile ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz

İskenderun Gelişim Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Nilay Kılıç Çınar, nöral terapinin sonucunun yüz güldürücü olduğunu ifade etti.

Nöral terapinin, etkili bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Uzm. Dr. Nilay Kılıç Çınar, “Nöral terapi; ağrı, hastalıklar ve fonksiyon bozukluklarının tedavisi için, dokulara, sinir bölgelerine, akupunktur noktalarına, skarlara ve tetik noktalara lokal anestezilerin enjeksiyonu ile uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bozulmuş olan beden fonksiyonlarının yeniden normale döndürülmesi esasına dayanır. Geniş bir endikasyonda kullanılmakla birlikte kas iskelet sistemi hastalıkları, ağrıda kullanımı nedeni ile fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında kullanımı yüz güldürücüdür” açıklamasında bulundu.

Nöral terapi hangi hastalara uygulanır?

Nöral terapi uyguladıkları hastalar hakkında bilgilendirmede bulunan Uzman Dr. Nilay Kılıç Çınar, “Boyun, sırt ve bel ağrıları, boyun ve bel fıtığı, fibromiyalji, kronik yorgunluk sendromu, miyofasiyal ağrı sendromu, kalça, diz ve omuz ağrıları, romatizmal hastalıklar ve daha bir çok endikasyonda kullanılabilmektedir” şeklinde konuştu.

Nöral terapinin uygulama şeklinden söz eden Uzm. Dr. Çınar, “72 saatte 1, haftada 2-3 kez olacak şekilde uygulanabilir. Tedavinin devamında hastanın durumuna göre seans araları uzatılabilir. Yaşlı hastalarda haftada 1 ya da 10 günde 1 uygulanması önerilir. Nöral terapide ortalama yapılan uygulama sayısı 4-5 seanstır” dedi.