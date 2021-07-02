Nişantaşı Hastanesi sağlık turizmine katkılarını sürdürüyor

Ortadoğu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Nişantaşı Hastanesi; özellikle obezite ve estetik alanlarındaki uzmanlığı ile yurt içi ve yurt dışından gelen hastalara çözümler sunuyor. Saç ekimi konusunda da oldukça başarılı uygulamalara imza atan hastane, 2020 yılında açtığı göz kliniğinin yanı sıra bu yaz hizmet vermeye başlayacağı diş polikliniğiyle Türkiye’nin sağlık turizmine olan katkılarını artırarak sürdürmeyi planlıyor.

“Yeni yatırımlarımıza devam ediyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ortadoğu Holding İcra Kurulu Üyesi Nusret Kayhan Apaydın, “Ortadoğu Holding olarak sağlık alanında edindiğimiz bilgi birikimimiz ve uzmanlığımız var. Bunu sunduğumuz sağlık çözümleriyle adım adım büyütmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda Nişantaşı Hastanesi bünyesinde kurduğumuz Nişantaşı Obezite Enstitüsü ile obezite sürecini başından sonuna takip edebildiğimiz bir süreç kurguladık. Hastanemiz, obezitenin yanı sıra estetik alanındaki uzmanlığıyla da ön plana çıkarak sağlık turizmine önemli bir katkı sağlıyor. Sağlık çok ciddi, telafisi olmayan bir konu. Dolayısıyla bu işi ya çok iyi yapmalı ya da hiç başlamamalısınız. Biz de hastanemizde yeni klinikler açarken yurt içinden ve yurt dışından bizi tercih eden tüm hastalarımızın sağlık sorunlarına en iyi çözümleri sunmak üzere yatırımlarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Sektör 2020 yılını 2,5 milyar dolar ciroyla kapattı

Apaydın, sözlerine şöyle devam etti: “2019’da 3 milyar dolar büyüklüğe ulaşan sağlık turizmi Covid-19 etkisi altında geçen 2020 yılını yüzde 20 kayıpla birlikte 2,5 milyar dolar ciroyla kapattı. 2021 yılında ise aşı çalışmalarının sonuçları, sağlık turizminin geleceğini belirleyecek. Ülkemiz birçok turizm dalında olduğu gibi sağlık turizmi açısından da dünyanın ilk sıralarında yer alıyor. Tam normalleşme, yurt dışı sınırlamalarının kalkmasıyla sağlık turizminin 2021 yılında büyüyeceğini öngörüyoruz” dedi.

Saç ekiminde aylık ortalama 100 operasyon yapıldı

Yatırımların sonucunda 2020 yılında başarıları işlere imza attıklarını kaydeden Apaydın “Estetikte de ciddi bir ivme yakaladık. 2020 yılında yapılan 4 bin 500’ü aşkın cerrahi operasyonun 2 bin 500’den fazlasını estetik ve plastik cerrahi alanında gerçekleştirdik. Saç ekiminde ise ayda ortalama 100 işlem yaptık. Nişantaşı Hastanesi olarak 2020 yılında açtığımız göz kliniğimizde; miyopi, hipermetropi ve astigmat gibi görme kusurlarına lazer teknolojisi ile çözüm sunuyoruz. Ayrıca özel uzmanlık gerektirmesiyle dünyada sınırlı merkezlerde yapılabilen, yaşlılığa bağlı görme problemi presbiyopiyi de akıllı lazer teknolojisi kullanarak tedavi edebiliyoruz. Yurt dışından gelen hastalar, hastanemize ve tedavilerimize oldukça yoğun ilgi gösteriyor. İngiltere, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeden yabancı hastalar ülkemizi ve hastanemizi tercih ediyor. Öyle ki hastalarımızın yüzde 75’ini yabancı hastalar oluşturuyor. Yaz aylarında da diş polikliniğimizi açarak sağlık turizmine olan katkılarımızı artırmak istiyoruz” dedi.