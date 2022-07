Nilüfer’de hasta ve yaralı sokak kedilerine donanımlı klinik

Nilüfer Belediyesi ile Hitachi Astemo Türkiye fabrikası arasında sokak hayvanlarına yönelik örnek bir iş birliği yapıldı. Protokolle birlikte Hitachi Astemo Türkiye, Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ndeki kedi evini tıbbi cihazlarla donatarak, kedi kliniğine dönüştürdü. Nilüfer’deki hasta ve yaralı sahipsiz kediler, donanımlı bir ortamda sağlıklarına yeniden kavuşacak.

Nilüfer’de yaşayan tüm canlıların yaşam kalitesini artıracak, kentte yaşamaktan keyif alacak hizmetler yapan Nilüfer Belediyesi, özel sektörle yapılan iş birlikleriyle de örnek projeler hayata geçiriyor. Bu iş birliklerinden biri de, Hitachi Astemo Türkiye fabrikasıyla yapıldı.

Nilüfer Belediyesi ile Hitachi Astemo Türkiye fabrikası arasında imzalanan protokolle birlikte Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde yer alan kedi bölümü, “Kedi Kliniği”ne dönüştürüldü. Hitachi Astemo Türkiye fabrikası, Can Dostlar için Frenle projesi dolayısıyla Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne tıbbi cihazlar bağışlayarak bünyesinde laboratuar, operasyon odası, yoğun bakım ünitelerinin yer aldığı Kedi Kliniği bölümü oluşturdu. Hasta, güçten düşmüş ve yaralı sahipsiz sokak kedilerinin bütün tedavi ve sağlık kontrollerinin yapılacağı Kedi Kliniği, donanımlı tıbbi cihazlarıyla birlikte daha nitelikli bir şekilde hizmet vermeye başladı. Proje dolayısıyla ayrıca, Nilüfer’de yeni eğitim öğretim döneminde belirlenecek okullarda, öğrencilere Can Dostlar için Frenle projesi dolayısıyla eğitimler verilecek. Sahipsiz sokak hayvanları konusunda farkındalığı artırmak, hayvanların refahını sağlamak, sokak hayvanlarıyla birlikte yaşamanın kurallarını anlatmak, sokak hayvanlarını sahiplendirmek amacıyla verilecek olan eğitimlerde, çocuklara hayvan sevgisi aşılanması ve sokak hayvanlarıyla birlikte yaşamın kuvvetlendirilmesi hedefleniyor.

Hitachi Astemo Türkiye İnsan Kaynakları ve İletişim Müdürü Elif Akça ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Hilal Kalenderoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek, iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar ile Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner’in de yer aldığı ziyarette, Can Dostlar için Frenle projesi dolayısıyla yapılacak çalışmalar da konuşuldu. Can dostların hem kontrollü üremelerini sağlamak hem de kaza riskini minimuma indirmek amacıyla Can Dostlar için Frenle kampanyası başlattıklarını belirten Hitachi Astemo Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Müdürü Elif Akça, Bir de Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde “Kedi Kliniği” oluşturduklarını söyledi. Akça, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda can dostlarımız için sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Bu doğrultuda Nilüfer Belediyesi ile birlikte güzel işlere imza attık. Hasta ve yaralı sahipsiz kediler, kedi kliniğinde sağlıklarına yeniden kavuşacaklar. Ayrıca okullarda verilecek eğitimlerle de, küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisini kazanmış olacaklar” diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Hitachi Astemo Türkiye fabrikasına teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, yapılan iyileştirmelerin ardından Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nin daha donanımlı ve nitelikli hale geldiğini belirtti. Kamu özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Turgay Erdem, bu tür iş birliklerine her zaman açık olduklarını belirtti.

Ziyaretin ardından Hitachi Astemo Türkiye İnsan Kaynakları ve İletişim Müdürü Elif Akça, Kurumsal İletişim Yöneticisi Hilal Kalenderoğlu, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar ile Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner, Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne giderek Kedi Kliniği’ni inceledi.