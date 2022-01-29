banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Hurda araçlar toplatılıyor
Hurda araçlar toplatılıyor
Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Tarifi!
Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Tarifi!

Nilüfer DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz’ında

Sağlıklı Kentler Birliği’nin aktif bir üyesi olan Nilüfer Belediyesi, pandemi döneminde yaptığı iyi uygulamalar ve sağlık alanında doğrudan ya da dolaylı olarak yaptığı çalışmalarla göz doldururken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz’ına da kabul edildi.

Sağlık 29.01.2022, 09:49
Nilüfer DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz’ında

Sağlıklı Kentler Birliği’nin aktif bir üyesi olan Nilüfer Belediyesi, pandemi döneminde yaptığı iyi uygulamalar ve sağlık alanında doğrudan ya da dolaylı olarak yaptığı çalışmalarla göz doldururken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz’ına da kabul edildi.

Türkiye’yi, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nda temsil eden Sağlıklı Kentler Birliği’nin (SKB) aktif bir üyesi olan Nilüfer Belediyesi, bu alanda yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Ulusal Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu’na imza atan belediyeler arasında yer alan Nilüfer Belediyesi, Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı kriterlerini de yerine getiriyor. Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nda her 5 yılda bir yeni fazlar açılarak, yeni kriterler, yeni temalar, yeni faaliyet odakları belirleniyor. Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na üye olabilmek için, her yeni fazla birlikte; ulusal ağlar ve şehirler düzeyinde üyelik başvuruları yapılıyor ve şehirlerin, uluslararası ağ kriterlerini yerine getirmesi bekleniyor. 2025 yılı sonuna dek sürecek olan DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz’ına, Nilüfer Belediyesi de başvuru yapmıştı. Pandemi dönemi çalışmalarına dair iyi uygulama örneği sunumları ile DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın 2020 ve 2021 Yıllık İş Toplantısı ve Konferansları’nda da yerini alan Nilüfer Belediyesi, DSÖ Avrupa Şehirler Ağı 7. Faz’ına kabul edildi. Nilüfer Belediyesi, Avrupa Şehirler Ağı 7. Faz’da, herkes için sağlığı ve refahı artırmaya, sağlık eşitsizliklerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapacak.

Nilüfer Belediyesi, halk sağlığı uzmanlarının desteğiyle hazırladığı Şehir Sağlık Profili çalışmalarını da yakın zamanda tamamlayarak, hizmetlerini bu doğrultuda genişletecek.

Nilüfer Belediyesi ayrıca, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Sağlıklı Kentler Proje Ofisi’yle de, ulusal ve uluslararası sağlıklı şehir ağlarıyla irtibat kurarak, sağlığa doğrudan ya da dolaylı olarak etki eden faaliyetlere destek veriyor.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11