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Nilgün Belgün hastaneye yatırıldı
Halsizlik, koku ve tat alma kaybı nedeniyle hastaneye başvuran usta tiyatrocu Nilgün Belgün'ün corona virüsü testi pozitif çıktı.
Sağlık 18.11.2020, 10:30
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Usta tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün’den üzen haber geldi. 67 yaşındaki Belgün’ün coronaya yakalandığı ortaya çıktı.
“DURUMU KÖTÜ DEĞİL”
Annesinin sağlık durumu hakkında Snob Magazin’e konuşan Oylum Seçin, “Annemin Covid-19 testi pozitif çıktı. Durumu kötü değil. Dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.
TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE YATIRILDI
Belgün’ün 65 yaş üstü olması nedeniyle tedbir amaçlı Ulus’ta özel bir hastaneye yatırıldığı öğrenildi.