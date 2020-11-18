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Nilgün Belgün hastaneye yatırıldı

Halsizlik, koku ve tat alma kaybı nedeniyle hastaneye başvuran usta tiyatrocu Nilgün Belgün'ün corona virüsü testi pozitif çıktı.

Sağlık 18.11.2020, 10:30
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Nilgün Belgün hastaneye yatırıldı

Usta tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün’den üzen haber geldi. 67 yaşındaki Belgün’ün coronaya yakalandığı ortaya çıktı.

“DURUMU KÖTÜ DEĞİL”

Annesinin sağlık durumu hakkında Snob Magazin’e konuşan Oylum Seçin, “Annemin Covid-19 testi pozitif çıktı. Durumu kötü değil. Dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE YATIRILDI

Belgün’ün 65 yaş üstü olması nedeniyle tedbir amaçlı Ulus’ta özel bir hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

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