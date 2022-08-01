Nikahlarını kıydırıp kan bağışında bulundular

Turgutlu Belediyesi ve Türk Kızılay’ı Manisa Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle Turgutlu Belediyesi Eski Belediye Binası zemin katında hizmet verecek olan ‘Türk Kızılay Turgutlu Belediyesi Kan Alma Birimi’nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Törende genç bir çift nikah merasiminin ardından kan bağışında bulundu.

Turgutlu Belediyesi ve Türk Kızılay Manisa Kan Bağış Merkezi işbirliğiyle ’Türk Kızılay Turgutlu Belediyesi Kan Alma Birimi’ düzenlenen törenle açıldı. Kan Alma Birimi, Turgutlu Eski Belediye Binası zemin katında haftanın 5 günü saat 10.30-17.30 saatleri arasında hizmet verecek.

“Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik, ilklerin belediyesi oluyoruz”

Türk Kızılay Turgutlu Belediyesi Kan Alma Birimi’nin açılış töreninde konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. İlklerin belediyesi oluyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Özellikle sosyal anlamdaki projelere destekle ilgili çok ciddi bir emek harcıyoruz. Bugün de Hilal-i Ahmer’e yüzyıl önce tahsis edilmiş bu mekanı Türk Kızılay’ına tahsis etmekten, kana ihtiyacımız olduğunda buna aracılık etmekten gerçekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Başkan Akın Türkiye’de bir ilk olacak kan bağışı kampanyasını açıkladı

Başkan Çetin Akın konuşmasında kan bağışına yönelik başlatılan kampanya ile ilgili bilgi de vererek şunları söyledi:

“Türk Kızılay Turgutlu Belediyesi Kan Alma Birimi’nin üst katında nikah dairemiz yer alıyor. Buradan bütün hemşehrilerime sesleniyorum; nikah başvurusu yapmadan önce kan bağışında bulunmalarını istiyoruz. Böyle bir kampanya başlatıyoruz. Belki bu da Türkiye’de bir ilk olacak. İnşallah bu kampanyamız Türk Kızılay Manisa Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ali İsmet Nardal’ın ifade ettiği 10 binlik hedefe ulaşır, temennimiz bu. Tabi bu tür çalışmalar, bina yapmaktan daha keyiflidir. Kan alma birimimizin Turgutlu’muza, Türkiye’mize hayırlı olmasını diliyorum.”

Başkan Çetin Akın’a teşekkür

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ise “Belediyemizin eski binasının belediye başkanımız tarafından tahsis edilmesi çok güzel bir hizmet oldu. Bu anlamda özellikle Turgutlu Belediyemize teşekkür ediyor, kan alma biriminin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Manisa Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ali İsmet Nardal, Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu da yaptıkları konuşmalarda katkı ve desteklerinden dolayı Başkan Çetin Akın ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.

Hayatını birleştiren genç çift kan bağışında bulundu

Türk Kızılay Turgutlu Belediyesi Kan Alma Birimi’nin açılış töreninin ardından Hatice Sezgin ve Adem Gün çiftinin nikah merasimlerini gerçekleştiren Başkan Çetin Akın, kan bağışının önemine değinerek bundan sonraki süreçte nikah başvurusu yapacak çiftlerden kan bağışı yaptıklarına dair bir belge isteneceğini, kan bağışının yapılmasının ardından nikah başvurularının alınacağını söyledi.

Hatice Sezgin ve Adem Gün çiftçi, nikah törenlerinin ardından ise Türk Kızılay Turgutlu Belediyesi Kan Alma Birimi’nde kan bağışında bulundu. Çifte aile cüzdanını ise Başkan Çetin Akın ve Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz takdim etti.

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