Niğde’de yerli aşı uygulaması başladı

Niğde’de yerli aşı Turkovac’ın vatandaşlara uygulanmasına başlandı.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşı merkezinde Turkovac aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar, uygulamasına ilgi gösteriyor. Randevu alarak hastaneye gelen vatandaşların aşıları sırasıyla yapılıyor. Niğde İl Sağlık Müdürü Koray Okur yaptığı açıklamada; yerli aşı Turkovac’ın ülke genelindeki hastanelere dağıtımının yapıldığını söyledi. Salgından kurtulmanın ve hastalığı önlemenin tek yolunun aşı yaptırmak olduğunu belirten Okur, kent genelinde şu ana kadar 570 bin doz aşı yapıldığını ifade belirtti. Okur, 2. doz aşılarını yaptıran vatandaşların oranının yüzde 75’i geçtiğini aktararak şunları söyledi;

"Hatırlatma dozunda ilimizde düşük seviyede. 3. doz hatırlatma dozlarında yüzde 30, 4. doz hatırlatma dozunda ise yüzde 8 seviyelerindeyiz. Bu ilimiz açısından baya düşük bir oran. Omicron varyantıyla beraber, vaka sayılarımız çok arttı. Hastaneye ve yoğun bakıma yansıyan oranımız çok düşük olmakla beraber hala rutin hayatımıza geçmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bunu engellemenin yolu da aşı olmak. Halkımızı yerli ve milli aşımızı olmaya davet ediyoruz, hatırlatma dozlarını yaptırsınlar. Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olanların aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Niğde’de 2. doz aşı oranı yüzde 75 civarında. Yine vatandaşlarımızı hatırlatma dozu için merkezlerimize davet ediyorum."

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ise Türkiye’de millileşmeyi amaç edinerek ilaçta, aşıda, biyo ve medikal teknolojide kendi kendine yetebilecek bir ülke olmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak; "Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,eşi Emine Erdoğan ve tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah bu pandemi sürecini aşılamamızı yaparak atlatacağız. Hemşehrilerimizden mutlaka aşı olmalarını ve hatırlatma dozlarını yaptırmalarını istirham ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Milletvekili Gültekin ve İl Sağlık Müdürü Okur aşılarını yaptırdı.