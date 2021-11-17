Dünyaya gözlerini erken açan ve yaşama tutunmak için özel bakıma muhtaç olan bebekleri hayata bağlayan, farklı hastanelerde çalışan yenidoğan yoğun bakım ünitesi doktoru ve hemşiresi, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında düzenlenecek törende ödüllerini alacak.

17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında farkındalık oluşturmak adına düzenlenen Nicu Academy Ödül Töreni için geri sayım başladı. Dünya Prematüre Günü kapsamında, prematüre doğumlara dikkat çekmek ve yenidoğan yoğun bakım ünitesi doktoru ile hemşireleri, 17 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecek törende ödüllendirilecek. Ödül törenin Çekya’nın Prag şehrinde yapılması planladığı ve bu konuda görüşmelerinde devam ettiği belirtildi.

Ödül töreni ile sağlık profesyonelleri ve sağlık çalışanlarının, uluslararası alanda farklı kategorilerdeki prematüre sağlık projeleri desteklenmesi hedefleniyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Nicu Academy kurucusu Ali Siyahoğlu, ’’17 Kasım Dünya Prematüre Günü Nicu Academy Ödül Töreni için tüm enerjimizle hazırlanıyoruz. Akademi olarak minik savaşçıların hayata tutunması, bu alanın gelişimine ve yeniliklere öncülük eden sağlık profesyonellerinin farklı kategorilerde yapacağı bilimsel çalışmaları desteklemek için de ödül törenimizi globale taşıyoruz. Etkinliğimiz ile öncülük ettiğimiz bu yolda uluslararası bir tören hazırlığı yapmaktan dolayı gururluyuz. Bu alanda hizmet eden tüm sağlık profesyonellerine ve çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz’’ dedi.