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Nevşehir’de koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor

Nevşehir’de koronavirüs vaka sayıları bir önceki haftaya oranla yüz binde 16,72 artış gösterdi.

Sağlık 28.07.2021, 12:00
Nevşehir’de koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor
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Nevşehir’de koronavirüs vaka sayıları bir önceki haftaya oranla yüz binde 16,72 artış gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka oranlarını paylaştı. 10-16 Temmuz tarihleri arasında Nevşehir’de yüz binde 31,81 olarak açıklanan vaka sayısı 17-23 Temmuz tarihleri arasında ise yüz binde 48,53 olarak açıklandı. Nevşehir’de açıklanan oranlara göre son bir hafta içerisinde il genelinde vaka sayısı yüz binde 16,72 oranında artış göstermesi vatandaşları tedirgin etti.
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