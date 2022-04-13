Neştersiz kalp tamiri

Kalp kapağındaki kaçak nedeniyle kalp yetmezliği yaşayan ve bu nedenle kalp fonksiyonları ameliyat olamayacak derecede bozulan 69 yaşındaki Zafer Engürlü’nün kalp kapağı, vücuduna neşter değmeden tamir edildi. Kasığından girilen Zafer Engürlü’nün kalp kapak uçlarındaki kaçak, mitraclip adı verilen yöntemle mandallandı.

İzmir’de yaşayan Zafer Engürlü’nün (69), nefes alamama ve kalp yetersizliği atakları şikayetiyle yapılan tetkiklerinde, kalp fonksiyonlarının yüzde 20’ye gerilediği, mitral kalp kapağında ileri derecede yetersizlik olduğu, her iki akciğerinde kalp yetersizliğine bağı su toplandığı ve bu nedenle nefes almakta ciddi güçlük çektiği görüldü. Kalp kasında da zayıflık olduğu da anlaşılan Engürlü’nün kalp kasını güçlendirmek için öncelikle üç odacıklı kalp pili takıldı.

Mitral kalp kapağında kaçak olduğu anlaşıldı

Geçirdiği operasyon sonrası nefes darlığı ve bayılma atakları gerileyen Zafer Engürlü’nün efor sarf ettiğinde nefes alamama problemleri ise devam ediyordu. Kalbindeki mitral kalp kapağında kaçak olduğu ortaya çıkan Engürlü’nün yaşının ilerlemiş olması nedeniyle açık ameliyatın oldukça riskli olduğunu belirten Medicana International İzmir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Akar Yılmaz, “Bu nedenle az sayıda merkezde yapılan bir yöntemle, mitraclip denilen kalp kapağının mandallama yöntemi ile tamir edilmesine karar verdik. Mitraclip yöntemi kasıktan girilerek tamamen kapalı olarak kalbin solunda bulunan mitral kapağa kateter ile erişilmesi ve kapak uçlarında kaçak yapan bölgenin birbirine mandallanması işlemidir” diye konuştu.

Kalp kaçağı tamamen kayboldu

Mitral kapak yetersizliğinde ameliyat olamayacak derecede kalp fonksiyonları bozuk olan, kalp hastalığına ek başka hastalıkları da bulunan, ileri yaş hastalarda mitraclip yönteminin uygulanabildiği ifade eden Doç. Dr. Yılmaz, “Yöntem, bu hastalarda hayat kurtarıcı olmaktadır. Hastamızın mitraclip yöntemi ile tedavi edildikten sonra kapak kaçağı tamamen kayboldu” dedi.

Zafer Engürlü ise operasyonun ardından nefes darlığı şikayetinin ortadan kalktığını, önceleri yatakta düz yatarken zorlandığını; ancak bu şikayetinin de yok olduğunu ifade etti