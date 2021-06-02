Neştersiz cerrahi

Dünyada da yeni uygulanmaya başlanan V-notes tekniği, kadınların doğal açıklıklarından girilerek; dış gebelik, tüp alma-bağlama, overkist, miyom çıkarma, rahim ameliyatları gibi pek çok cerrahide uygulanıyor. Medicana International İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gayem İnayet Çelik, “Hastalar, ameliyattan 6-8 saat sonra gündelik yaşamlarına geri dönüyor. Hastalarda kesi izi ve ağrı oluşmadığı için oldukça konforlu bir ameliyat imkanı tanıyor” dedi.

V-notes tekniği hakkında bilgi veren Op. Dr. Gayem İnayet Çelik, vajinal yoldan doğal açıklık cerrahisinin çok kullanılan bir yöntem olmadığını belirterek, “Dünyada ve Türkiye’de yeni yeni belli başlı merkezlerde yapılan bir yöntem. Bu cerrahinin özelliği, ağrısız ve izsiz olması; çünkü karın ön duvarında herhangi bir kesi, iz olmuyor. Rahim alma yöntemlerinde en sık kullanılan yöntem, açık cerrahi yöntemidir; ayrıca kapalı yöntem ameliyatları da uygulanabiliyor. Kapalı yöntem cerrahi konforlu bir tedavidir; ancak V-notes tekniğini uyguladığımızda uygun hastalar çok daha hızlı ayağa kalkıyor. Karınlarında hiçbir şekilde yara izi olmuyor. Ağrısız bir cerrahi uygulamış oluyoruz. V-notes tekniği uyguladığımız hastalarda, hasta çok hızlı bir şekilde ayağa kalkıyor. 6. saatinde hareket ediyor. Açık ya da kapalı yöntem cerrahide karında ister istemez bir ağrı ve hareket kısıtlaması olur. Ancak bu teknikte vajinal yoldan açtığımız küçük bir kesiyle batın içerisine girip elimizin ulaşamadığı yerlere laparoskopik aletlerle ulaşıp cerrahiyi gerçekleştiriyoruz. Hastanın da ağrısı minimum oluyor. Hasta hatta, ağrı kesici istemiyor” ifadelerini kullandı.

Pek çok jinekolojik rahatsızlıkta kullanılıyor

V-notes tekniğinin çok sayıda jinekolojik sorunda kullanıldığını ifade eden Op. Dr. Gayem İnayet Çelik, “Rahim ve yumurtalık alma operasyonlarının dışında, dış gebelik, tüp alma-bağlama, overkist, miyom çıkarma gibi operasyonları gibi rahmi koruyarak uygulanabilecek durumlarda da V-notes tekniği uygulayabiliyoruz. Ameliyat sonrası dikiş de uygulanmıyor. Gerek hasta ve gerekse hekim için oldukça konforlu bir ameliyat” sözlerine yer verdi.