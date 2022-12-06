Nefes Alırken Kalbinizde Ağrı Hissediyorsanız Mutlaka Okuyun!

Diğerlerinden daha sık olarak, nefes alırken kalp bölgesinde meydana gelen ağrı kalp krizi veya pulmoner emboli gibi kalp ve damar sistemi hastalıkları tarafından tetiklenebilir. Kalp ağrısının kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili nedenleri son derece çeşitlidir. Bununla birlikte ağrının kalp hastalığı ile ilişkili olabileceğini gösteren bir dizi özellik vardır.

Kaslarda gerginlik ve öksürük

Yoğun öksürük kaburga arasındaki tendon ve kaslara kolayca zarar verebilir. Bu durum göğüs ağrısına neden olur ve bu tür ağrılar zamanla kötüleşme eğilimindedir.

Kaburga ve Göğüs yaralanması

Kaburga kırığınız varsa şiddetli bir göğüs ağrısı yaşarsınız ve bu ağrı öksürdükçe ya da derin nefes aldıkça daha çok hissedilir. Ağrı tek bir alanda değildir, bastırdığınızda acı hissedersiniz. Böyle bir yaralanma ile göğüs kafesi ve göğüs arasındaki eklem, iltihaplı hale gelebilir. Bu duruma kostokondritin denir ve derin nefes alınca göğüs ağrısına neden olur.

Zatürre

Göğüs ağrısı, yalnızca bir tarafta ise zatürre belirtisi olabilir. Zatürre olduğunuzda sağ tarafta veya sol tarafta göğüs ağrısı hissedersiniz. Ayrıca zaman zaman kan içeren sarı ya da yeşil balgam görülebilir. Göğüs ağrısı kötüleşir, buna öksürük ve nefes darlığı eşlik eder. Pnömoni(zatürre) reçeteli ilaç gerektirir.

Pnömotoraks

Pnömotoraks, akciğerlerin duvar kaplamalarının yırtılması durumudur. Bu durum akciğerleri daraltarak keskin göğüs ağrısı, hızlı nefes, hızlı nabız ve aşırı terlemeye neden olur. Ölümcül olabildiğinden mutlaka doktor kontrolünde tedavi gerçekleştirilmelidir.

Plörezi

Göğüs ağrısı, akciğerlerde duvar zarının şişmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bu, plörezi olarak bilinen bir durumdur. Normalde pnömoni, viral bir enfeksiyon, akciğer kanseri veya tüberkülozdan kaynaklanır. Ölümcül olabilir.

Pulmoner Emboli

Akciğerdeki damarların pıhtı ile tıkanmasıyla meydana gelir. Ateş, hızlı nefes, göğüs ağrısı ve aşırı terlemeye neden olur. Cildinizin rengi soğuk mavi tonuna dönebilir. Şiddetli durumlarda öksürükle birlikte kan gelir. Ölümcül olabilir şüpheniz varsa mutlaka doktora görünün.

Mide ekşimesi veya Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH)

GÖRH’de mide asitleri özefagusa doğru ilerlediğinden göğüs ağrısı ortaya çıkabilir. Ayrıca batma ve yanma hissi de duyabilirsiniz.

Kalp hastalığı

Anjin veya kalp hastalığı da göğüs ağrısına neden olur. Ağrı genellikle göğüs ortasında yoğunlaşır. Yeterli oksijen alınmamasından kaynaklanır. Ağrı, gerginlik, sıkma, ağır baskı veya ezici şekilde hissedilebilir.

Nefes alırken kalp ağrısının diğer nedenleri

Hızlı nefes almaya neden olan stres ya da panik atak. Bunları aşmak için stresten uzak durmalıdır.

Yemek borusu ve yutaktaki daralma, spazm

Zona hastalığı

Safra taşları da ağrıya neden olabilir ve yağlı yemek yedikten sonra kötüleşen bir durumu tetikleyebilir.

Gastrit, mide ülseri

Ana atardamarda meydana gelen yırtılma

Nefes alırken kalp ağrısı ve kalp batması nasıl geçer?

Nefes alırken göğüs ağrısından muzdaripseniz en kısa zamanda kardiyoloji uzmanına başvurmalısınız. Doktor teşhise göre gerekli tedaviyi uygulayacaktır.